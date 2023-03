Πολιτισμός

Πέθανε ο Κώστας Πανουργιάς

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση ότι ο ηθοποιός Κώστας Πανουργιάς έφυγε από τη ζωή.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσα από τη σελίδα του στο Facebook ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα:

«Ένας αγαπημένος φίλος και αξιόλογος συνάδελφος με μεγάλη πορεία στο Θέατρο, στον κινηματογράφο και σε δεκάδες σειρές στην τηλεόραση και στην μεταγλώττιση, ο Κώστας Πανουργιάς, που είχα την τύχη να δουλέψω μαζί του πολλά χρόνια στο ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ του Γιώργου Μιχαηλίδη έφυγε από την ζωή μετά από σκληρή μάχη… θα τον αποχαιρετήσουμε αύριο Παρασκευή από το κοιμητήριο του Κάτω Σουλίου στον Μαραθώνα στην μία το μεσημέρι. ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΩΣΤΑ ΜΟΥ».

