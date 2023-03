Οικονομία

“Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”: Έως 75% η επιδότηση - Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

Προδημοσιεύθηκε ο οδηγός του προγράμματος, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι δικαιούχοι και τα ποσά της επιδότησης.

Τον Απρίλιο θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» από νοικοκυριά και αγρότες.

Η επιδότηση του φωτοβολταϊκού φτάνει έως και 75% για νοικοκυριά και 60% για τους αγρότες, με όριο τις 16 χιλ. ευρώ για νοικοκυριά και 10 χιλ. ευρώ για αγρότες ενώ οι δικαιούχοι του προγράμματος - σύμφωνα με το ΥΠΕΝ- θα μπορέσουν να δουν εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος που αγγίζει τις 3 χιλ. ευρώ ετησίως.

Ο Οδηγός του προγράμματος αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του υπουργείου https://ypen.gov.gr/fotovoltaika-sti-stegi/.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με το νέο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», χιλιάδες νοικοκυριά και αγρότες θα μπορούν να γίνουν ενεργειακά αυτόνομοι, παράγοντας και αποθηκεύοντας τη δική τους πράσινη ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, θα μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος και θα περιορίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ειδικότερα, με την επιδότηση για τους αγρότες, στηρίζουμε στην πράξη την ελληνική περιφέρεια, την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα, ώστε οι αγρότες μας να παραμείνουν στις καλλιέργειες και στα χωράφια τους, με όρους ανάπτυξης.

Για την Κυβέρνηση, η ενεργειακή δημοκρατία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι μια ανάγκη που ικανοποιείται, διασφαλίζοντας την κοινωνικά δίκαιη πρόσβαση των πολιτών στην πράσινη μετάβαση.Εγγυόμαστε την προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια για όλους τους πολίτες».

Σημειώνεται ότι τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν μαζί με το φωτοβολταϊκό και μπαταρία - με επιδότηση του κόστους έως και 100 % - ενώ για τους αγρότες δεν ισχύει αυτή η υποχρέωση. Προβλέπεται επίσης ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά με τη διάθεση 35 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για αυτούς, ενώ προβλέπεται ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος έχουν ως εξής:

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση, για μία και μόνο κατοικία -κύρια ή δευτερεύουσα- η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν μια αίτηση για την κατοικία τους και μία μόνο αίτηση που αφορά την παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή το δώμα κτιρίου (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθμευσης), ή στο έδαφος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, ύψους 200 εκατ. ευρώ, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατανέμεται σε τέσσερις κατηγορίες:

Αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά: 35 εκατ. ευρώ. Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα <= 20,000 € ή οικογενειακό εισόδημα <= 40,000 € : 85 εκατ. ευρώ. Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα > 20,000 € ή οικογενειακό εισόδημα > 40,000 € : 50 εκατ. ευρώ. Αποκλειστικά για επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος: 30 εκατ. ευρώ.

Το Πρόγραμμα θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία.

Στόχος του προγράμματος είναι η έως και πλήρης κάλυψη του κόστους της μπαταρίας και των δαπανών ανάπτυξης και εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, η επιδότηση της μπαταρίας είναι 100%, ενώ για τη τρίτη και τέταρτη κατηγορία είναι 90%.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία ενώ στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χωρίς μπαταρία.

Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταικού σταθμού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8kW. Αντίστοιχα, ως προς τη μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 10,8kWh.

Η μπαταρία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποδώσει για τουλάχιστον μια ώρα την ισχύ του σταθμού ΑΠΕ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ με χρήση των κωδικών TAXISNET.

