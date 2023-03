Παράξενα

Μεταμόσχευση: Προσπάθησε να “κλέψει” νεφρό για την κόρη του

Ένοχος ο γερουσιαστής που προσπάθησε να αφαιρέσει το νεφρό νεαρού για να το μεταμοσχεύσει στην κόρη του.

Ο Νιγηριανός γερουσιαστής Ίκε Εκουερεμάντου κρίθηκε ένοχος σήμερα από δικαστήριο του Λονδίνου επειδή πέρσι επιχείρησε να αφαιρέσει το νεφρό ενός νεαρού άνδρα για να το μεταμοσχεύσει στην κόρη του.

Εκτός από τον 60χρονο γερουσιαστή, το δικαστήριο έκρινε ενόχους τη σύζυγό του, Μπεατρίς, 56 ετών, και έναν γιατρό που μεσολάβησε για να γίνει η μεταμόσχευση, τον Ομπίνα Ομπέτα, 50 ετών. Όλοι τους κατηγορούνταν για συνωμοσία με στόχο τη μεταφορά του νεαρού άνδρα από το Λάγκος στο Λονδίνο για να του πάρουν το νεφρό.

Η κόρη του ζεύγους, η 25χρονη Σόνια, αθωώθηκε.

Ο Εκουερεμάντου, που ήταν και πρώην αντιπρόεδρος της Γερουσίας στη Νιγηρία, καθώς και όλοι οι συγκατηγορούμενοί του δήλωναν αθώοι.

Οι ποινές τους θα ανακοινωθούν στις 5 Μαΐου. Κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη, με βάση τον νόμο περί σύγχρονης δουλείας. Στο πλαίσιο αυτού του νόμου, κατηγορήθηκαν για συνωμοσία με στόχο την εκμετάλλευση ενός ανθρώπου. Το θύμα, που η οικογένεια δήλωνε ότι ήταν εξάδελφος της Σόνια, στην πραγματικότητα ήταν ένας πλανόδιος πωλητής από το Λάγκος. Του είχαν υποσχεθεί ότι θα του έδιναν 7.000 στερλίνες αλλά και ότι θα μπορέσει να παραμείνει και να εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη Βρετανία είναι νόμιμο να δωρίζει κανείς το νεφρό του για αλτρουιστικούς λόγους, όχι όμως εάν πρόκειται να λάβει κάποιο οικονομικό ή υλικό αντάλλαγμα.

Στην κατάθεσή του ο νεαρός αφηγήθηκε ότι πίστευε πως θα εργαζόταν στη Βρετανία και μόνο όταν βρέθηκε απέναντι στους Βρετανούς γιατρούς αντιλήφθηκε ότι θα του έπαιρναν κάποιο όργανο. Απευθύνθηκε τότε στην αστυνομία «ψάχνοντας κάποιον που θα του έσωζε τη ζωή».

Η επέμβαση δεν έγινε ποτέ.

Ο γερουσιαστής, που πρόσκειται στο αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και εκλέγεται στη νοτιανατολική Νιγηρία, δεν ήταν υποψήφιος στις πρόσφατες εκλογές στη χώρα του, δεδομένου ότι είχε προφυλακιστεί στη Βρετανία.

