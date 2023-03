Πολιτική

Τέμπη - Νίκος Παππάς: Στόχος του κ. Μητσοτάκη είναι η συγκάλυψη

Άμεση ήταν η απάντηση της ΝΔ στις δηλώσεις του Νίκου Παππά. Τι αναφέρει η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

«Ο κ. Μητσοτάκης κάνει τα πάντα για τη συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών» δήλωσε ο τομεάρχης Υποδομών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Παππάς, προσθέτοντας πως «αλήθεια και δικαιοσύνη μπορεί να υπάρξει μόνο με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ».

Ο κ. Παππάς επικαλείται συγκεκριμένα «νέες αποκαλύψεις» που «επιβεβαιώνουν πως στόχος του κ. Μητσοτάκη είναι η συγκάλυψη».

Όπως σημειώνει, «δεν φθάνει που ο κ. Μητσοτάκης όρισε πρόεδρο του ΟΣΕ τον κ. Τερεζάκη, τον άνθρωπο δηλαδή που ήταν εξωτερικός σύμβουλος του ΟΣΕ για θέματα σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης. Τώρα αποκαλύπτεται ότι ο κ. Πυργίδης που τοποθέτησε στην Επιτροπή συγκάλυψης, μετά την παραίτηση Ζηλιασκόπουλου, είχε στο παρελθόν συμβάσεις παροχής συμβουλών στον ΟΣΕ. Δηλαδή ο ελεγκτής πληρωνόταν από τον ελεγχόμενο».

«Τα ασυμβίβαστα είναι προκλητικά» προσθέτει ο τομεάρχης Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ.

Άμεση ήταν η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στη δήλωση του Νίκου Παππά για τη δικαιοσύνη, καλώντας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να δεχθεί την ομόφωνη απόφαση για την καταδίκη του.

Πιο αναλυτικά:

«Πριν ο κ. Παππάς μιλήσει για δικαιοσύνη, πρέπει πρώτα να δεχθεί την ομόφωνη απόφασή της, που τον καταδικάζει για παράβαση καθήκοντος».

