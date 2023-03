Υγεία - Περιβάλλον

Δίκη Πισπιρίγκου: Νέα ανακοίνωση Κούγια κατά Πλεύρη

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ του Αλέξη Κούγια και του υπουργού Υγείας με αφορμή τη νομική προστασία στους γιατρούς του Καραμανδανείου, σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Νέα ανακοίνωση κατά του Θάνου Πλεύρη εξέδωσε ο Αλέξης Κούγιας, με αφορμή τη στήριξη που εξέφρασε ο υπουργός Υγείας στους γιατρούς του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου, όπου θα κληθούν να καταθέσουν για την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Ο Αλέξης Κούγιας διερωτάται «από πού γνωρίζει» ο Θάνος Πλεύρης ότι «οι μηνύσεις είναι ψευδείς και συκοφαντικές κατά περιεχόμενο» ενώ τονίζει ότι «καταλαβαίνει τη σκοπιμότητα της δηλώσεώς του, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, ιδιαίτερα γιατί είναι και Υπουργός, για το τι λέει και τι υπόσχεται».

Υπενθυμίζεται ότι οι 18 γιατροί του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου έχουν κληθεί να καταθέσουν στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, για τη δολοφονία και την απόπειρα δολοφονίας της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας, και ζήτησαν τη στήριξη του Θάνου Πλεύρη.

Ο Θάνος Πλεύρης, από τη μεριά του, τόνισε ότι «θα έχετε την αμέριστη συμπαράστασή μου. Σε αυτόν τον αγώνα δεν είστε μόνοι σας». Μάλιστα, απάντησε και στον Αλέξη Κούγια, λέγοντας ότι είναι «χρέος να παράσχει νομική συμπαράσταση» στους γιατρούς.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια:

«Διάβασα την απάντηση προς εμέ του Θανάση Πλεύρη και, επειδή είναι και δικηγόρος, θέλω να τον ρωτήσω:

Από πού γνωρίζει ότι οι μηνύσεις της κας Πισπιρίγκου κατά των ιατρών που αποδεικνύεται πλέον στο δικαστήριο ότι έκαναν τεράστια ιατρικά λάθη και σακάτεψαν το δυστυχές κοριτσάκι και αντί να καλέσουν παιδοκαρδιολόγο, αφού το δυστυχές κοριτσάκι είχε όλα τα συμπτώματα καρδιακού νοσήματος, αποφάσισαν να εφαρμόσουν αγωγή για γαστρεντερίτιδα και βρογχοπνευμονία, είναι ψευδείς μηνύσεις και συκοφαντικές κατά περιεχόμενο;

Έχει πληροφορηθεί τι κατατίθεται στο Δικαστήριο και τι κατέθεσε εις βάρος των παιδιάτρων ο νευρολόγος γιατρός που μάλιστα δεν τον κάλεσαν και στη μυστική σύσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία των διευθυντών της παιδιατρικής κλινικής μετά την τετραπληγία του δυστυχούς κοριτσιού;

Έχει έρθει καμία μέρα στο Δικαστήριο και έχει αξιολογήσει αυτά που αναδεικνύονται εκεί και τα οποία η υπεράσπιση της κατηγορουμένης αξιολογεί ως ψευδείς καταθέσεις και γι’ αυτό έχουν υποβληθεί οι μηνύσεις και θα υποβληθούν και άλλες;

Καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα της δηλώσεώς του, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, ιδιαίτερα γιατί είναι και Υπουργός, για το τι λέει και τι υπόσχεται, γιατί αυτό που είπε τον εκθέτει ανεπανόρθωτα, αφού κάθε μέρα σε όλα τα ποινικά Δικαστήρια της Ελλάδος υπάρχει και μια δίκη για ιατρικά λάθη, είτε ιδιωτών ιατρών, είτε υπηρετούντων στο Ε.Σ.Υ., και είναι απαράδεκτο ο Υπουργός Υγείας να θέλει να καλύψει ακόμη και κομπογιαννίτες ιατρούς που στέλνουν στο θάνατο ή σακατεύουν Έλληνες πολίτες με αυτό τον χοντροκομμένο τρόπο».

