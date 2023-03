Οικονομία

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στις δηλώσεις Ε9

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικαιροποιείται το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9). Τι αλλάζει.

Επικαιροποιείται το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή,.

Ειδικότερα, προβλέπεται νέος κωδικός για μελλοντικά ή μη αποπερατωμένα κτίσματα ανεγειρόμενης οικοδομής, που μεταβιβάζονται από κατασκευαστή.

Μέσω του νέου κωδικού, οι φορολογούμενοι μπορούν να δηλώνουν την πραγματική κατάσταση των κτισμάτων αυτών την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και να υπόκεινται στον αντίστοιχο, μειωμένο, ΕΝΦΙΑ, σε σχέση με τα αποπερατωμένα κτίσματα.

Ο νέος κωδικός ισχύει για δηλώσεις έτους 2023 και μετά. Οι φορολογούμενοι, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε μη αποπερατωμένα ή μελλοντικά κτίσματα κατά την ημερομηνία αυτή, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 μέχρι τις 12.4.2023, ώστε η αξία των κτισμάτων αυτών να υπολογισθεί ορθά για τον ΕΝΦΙΑ του 2023.

Επίσης, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, που αποκτούν την πλήρη κυριότητα ακινήτων λόγω συνένωσης της ψιλής κυριότητας με την επικαρπία, για δηλώσεις Ε9, που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της Απόφασης και μετά, γίνεται υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΦΜ του επικαρπωτή για την αναγραφή δικαιωμάτων ψιλής κυριότητας.

Για την αναβάθμιση της εφαρμογής του Ε9 σύμφωνα με τα παραπάνω, η εφαρμογή θα παραμείνει κλειστή την 24.3.2023 για τις ώρες 00:00 έως και 12:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Πισπιρίγκου: Νέα ανακοίνωση Κούγια κατά Πλεύρη

Μεταμόσχευση: Προσπάθησε να “κλέψει” νεφρό για την κόρη του

Τραγωδία στα Τέμπη: νέες καταθέσεις για το δυστύχημα