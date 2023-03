Πολιτισμός

Ο Όμιλος UNESCO Πειραιώς και Νήσων βράβευσε γυναίκες που ξεχώρισαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τιμητική βραδιά για γυναίκες που διακρίθηκαν, έκαστη στον τομέα της, διοργάνωσε ο Όμιλος UNESCO Πειραιώς και Νήσων.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, για 6η χρονιά, η γιορτή της γυναίκας από τον Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων, στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη».

«Η γιορτή της Γυναίκας», είναι μία ετήσια εκδήλωση θεσμός που διοργανώνει ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας, βάζοντας στο επίκεντρο αξιόλογες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης.

Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε με μουσικό αφιέρωμα από την χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την διεύθυνση του Δημήτρη Καρούζου.

Ακολούθησε χαιρετισμός από τον πρόεδρο του Ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων, Ιωάννη Μαρωνίτη και στη συνέχεια βραβεύτηκαν γυναίκες, που έχουν ξεχωρίσει η καθεμία στον τομέα τους.

Οι βραβευθείσες (με αλφαβητική σειρά):

Δήμητρα Κατσαφάδου, Επιχειρηματίας

Μαρίνα Κουταρέλλη, Ιδρύτρια Spetses mini Marathon, Spetsathlon & Communication Lab

Λίνα Νικολακοπούλου, Στιχουργός, ποιήτρια

Ντίνα Νικολάου, Βραβευμένη Chef, πρέσβειρα της ελληνικής κουζίνας στο Παρίσι

Ειρήνη Ξακουστή, Πρόεδρος του τμήματος «Αμαρυλλίς» των Θυγατέρων της Πηνελόπης

Ευγενία Παπαθανασοπούλου, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Σοφία Πουλιανίδου, Επιχειρηματίας

Μαρία Σπύρου, εκπαιδευτικός

Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Δώρα Τσαμπάζη, Δημοσιογράφος

Μαίρη Χατζάκου, Επιχειρηματίας

Girl Power Academy Greece

Η Κλέλια Χαρίση, δημοσιογράφος-ποιήτρια και διευθύντρια Λόγου και Τέχνης του ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων, εξέφρασε την ιδιαίτερη συγκίνηση της, στην τιμητική βράβευση της σπουδαίας στιχουργού Λίνας Νικολακοπούλου, αναφερόμενη στη Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης και στο μεγάλο έργο της καλλιτέχνιδος για τη «σωτηρία της ψυχής».

Μία από τις βραβεύσεις που απέσπασαν το χειροκρότημα του κοινού, ήταν της Δήμητρας Κατσαφάδου η οποία τιμήθηκε για την καινοτομία στην επιχειρηματικότητα αλλά και το έντονο κοινωνικό της έργο.

Στην εκδήλωση τιμήθηκε και ο Ανδρέας Αλικανιώτης, ο 20χρονος που λειτούργησε ηρωικά στην εθνική τραγωδία της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη, βοηθώντας αρκετούς συνεπιβάτες του να απεγκλωβιστούν.

Την λαμπερή αυτή γιορτή παρουσίασε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Άννα Ζαντίδου.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελος Συρίγος, οι βουλευτές Πειραιά: Νόνη Δούνια, Γιάννης Μελάς, Νίκος Μανωλάκος, Ιωάννης Τραγάκης από την ΝΔ και Φωτεινή Μπακαδήμα και Τρυφων Αλεξιάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη, ο Αντιδήμαρχος Πειραιά Δημήτρης Καρύδης, ο Πρόεδρος του ΠΣΑΤ Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, η Πρόεδρος του ΣΕΦ Χριστίνα Τσιλιγκίρη, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιωργος Τσούκαλης, η βιολόγος αναπαραγωγής Λίνα Ευγενή, η Κατερίνα Τζήκα (Μέλος της Επιτροπής «Αθλητισμός και Γυναίκα» της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής), ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 Τάσος Αρνιακός και η Πρόεδρος του Συλλόγου Λάνασσα, Χριστίνα Λαζαρίδου.