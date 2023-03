Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε εστιατόριο που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας (εικόνες)

Ενα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εμπρησμό. Drone του ΑΝΤ1 κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες.



Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εστιατόριο στην Νέα Σμύρνη, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας.

Το εστιατόριο βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και για την κατάσβεσή της φωτιάς, που ξέσπασε στις 4.30 τα ξημερώματα, κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής.

Κινητοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής, με τους πυροσβέστες να πραγματοποιούν έρευνες στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας για το ενδεχόμενο να υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ γίνεται λόγος για εμπρησμό.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι απεγκλωβίστηκε κι ένα βρέφος το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Αλλοδαπός εργαζόμενος στο εστιατόριο, ο οποίος βρισκόταν μέσα την ώρα που ξέσπασε η φωτιά ,είπε στον ΑΝΤ1 ότι δυο άτομα έσπασαν το τζάμι, πέταξαν μέσα κάτι και στην συνέχεια ακούστηκε έκρηξη, από την οποία ξεκίνησε η φωτιά.

Drone του ΑΝΤ1 κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες που δείχνουν το μέγεθος της φωτιάς.

