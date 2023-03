Κοινωνία

Φωτιά στη Νέα Σμύρνη: Ένας τραυματίας, απεγκλωβισμοί και καταγγελίες για εμπρησμό (εικόνες)

Η φωτιά ξέσπασε σε εστιατόριο στο ισόγειο πολυκατοικίας και επεκτάθηκε. Πυροσβέστες απεγκλώβισαν και μια μητέρα με το μωρό της.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 4.30 σε εστιατόριο που βρίσκεται σε ισόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική απεγκλωβίστηκαν, μέσω του κλιμακοστασίου, 5 άτομα από την πολυκατοικία. Ανάμεσα τους υπάρχει ένας τραυματίας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, καθώς και μια μητέρα με το βρέφος της, που μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων.

Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, βρίσκονταν στο εστιατόριο ένας αλλοδαπός υπάλληλος, που κατήγγειλε πως άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια, πέταξαν κάτι μέσα και αμέσως εκδηλώθηκε η φωτιά.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά σύμφωνα με την πυροσβεστική έχει τεθεί υπό έλεγχο και διενεργείται έρευνα για τα αίτια που την προκάλεσαν.

Drone του ΑΝΤ1 κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες που δείχνουν το μέγεθος της φωτιάς.

Στο "Πρωινό" μίλησε η Μάρα Δαρμουσλή, σύζυγος του ενός εκ των ιδιοκτητών αποκλειστικά και ανέφερε πως " σηκώθηκα να θηλάσω το μωρό μου και το είδα στις εκπομπές. Είναι τεράστια καταστροφή, ευτυχώς όλοι οι άνθρωποι είναι καλά, αυτό με ενδιαφέρει".

Το μαγαζί δεν πρόλαβε να "κλείσει" ένα χρόνο λειτουργίας, υπερ πολυτελές εστιατόριο που έγινε σήμερα τα ξημερώματα στάχτη. Σύμφωνα με το "Πρωινό" η επένδυση έφτασε το μισό εκατομμύριο ευρώ.





