Τραγωδία στα Τέμπη: Απολογούνται σήμερα οι δύο σταθμάρχες

Τι θα υποστηρίξουν στον ανακριτή οι δύο σταθμάρχες.

«Φως» σε όσα συνέβησαν το βράδυ της τραγωδίας στα Τέμπη, αναμένεται να ρίξουν οι δύο σταθμάρχες της Λάρισας και ο επιθεωρητής του ΟΣΕ, που θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή σήμερα Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συμβασιούχος σταθμάρχης θα υποστηρίξει στην απολογία του πως δεν αναχώρησε νωρίτερα από την θέση του, αλλά παρέμεινε σε αυτή και 15 λεπτά παραπάνω.

«Εργάστηκα επί 8 ώρες. Αναχώρησα στις 22:15, δηλαδή περίμενα ένα τέταρτο επιπλέον. Οι προϊστάμενοί μου, μου είχαν πει ότι 8ωρη εργασία θα προσφέρω και δεν δικαιούμαι υπερωρίες. Εργαζόμουν από 1/2/2023 και ολόκληρο τον μήνα αναχωρούσα στις 22.15 παίρνοντας το τελευταίο τρένο για Βόλο, όπως μου είχαν πει οι προϊστάμενοί μου. Όταν αναχώρησα από την εργασία μου ήταν όλα τακτοποιημένα. Δεν υπήρχε κάποια εκκρεμότητα» είπε ο συμβασιούχος σταθμάρχης.

Την ίδια ημέρα, ενώπιον του ανακριτή θα παρουσιαστεί και ο δεύτερος και αρχαιότερος σταθμάρχης που ήταν βάρδια εκείνο το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα παραδεχθεί ότι έφυγε νωρίτερα κατά μισή ώρα, ενώ είναι βέβαιο ότι θα κληθεί να απαντήσει γιατί έφυγε νωρίτερα και ποιος διόρθωσε με μπλάνκο την ώρα στο βιβλίο βαρδιών.

Από την πλευρά του, ο επιθεωρητής κυκλοφορίας που τοποθέτησε στις νυχτερινές βάρδιες τον προφυλακισμένο σταθμάρχη, θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή στις 30 Μαρτίου. Αναμένεται να υποστηρίξει πως το σκηνικό του δυστυχήματος συνθέτουν μια σειρά από λάθη, μεταξύ των οποίων είναι η εγκατάλειψη των θέσεων από τους δύο σταθμάρχες και η μη τήρηση του ωραρίου τους.

Θα τονίσει ότι ευθύνες φέρει τόσο ο μηχανοδηγός που δεν ενημέρωσε για την είσοδο στη γραμμή καθόδου όσο και ο σταθμάρχης που δεν ανέφερε στο τηλεγράφημά του τη γραμμή στην οποία θα κινείτο η αμαξοστοιχία. Τέλος θα ισχυριστεί ότι το δυστύχημα οφείλεται και στην ολιγωρία στην εγκατάσταση της τηλεδιοίκησης και των έργων σηματοδότησης.

«Δεν είχα ειδοποίηση από κανέναν από τους τρεις σταθμάρχες βάρδιας (μεταξύ 22:00 – 23:00) ότι η IC62 είχε καθυστέρηση 55 λεπτά. Τον σταθμάρχη που προφυλακίστηκε άλλοι τον εκπαίδευσαν, άλλοι τον πιστοποίησαν. Ως πιστοποιημένος σταθμάρχης μπορούσε να μπει βάρδια σε οποιονδήποτε σταθμό. Μετά τις 23.00 το βράδυ που θα ήταν μόνος του, είχε λιγότερη κίνηση. Επτά αμαξοστοιχίες θα περνούσαν, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν εμπορικές και θα έκαναν απλώς διέλευση από τον σταθμό», είπε ο επιθεωρητής κυκλοφορίας.

Ο επιθεωρητής αναμένεται να επιρρίψει ευθύνες κατά πάντων και σημειώνει ότι θα μιλήσει δημόσια μόλις ολοκληρωθεί η απολογία του.

Πηγή: onlarissa.gr

