Σκρέκας - λογαριασμοί ρεύματος: Η επιδότηση για τον Απρίλιο

Οι ανακοινώσεις από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ύψος των επιδοτήσεων στα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο. Έρχεται νέο “Εξοικονομώ”.

Κάτω και από τα 9 σεντς ανά κιλοβατώρα πέφτει η ελάχιστη χρέωση για την ηλεκτρική ενέργεια τον Απρίλιο με βάση τις επιδοτήσεις για τον επόμενο μήνα που ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας και τα τιμολόγια που είχαν ανακοινώσει νωρίτερα οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κ. Σκρέκας ανήγγειλε επίσης για τον επόμενο μήνα την προκήρυξη νέου προγράμματος "Εξοικονομώ" για την εξοικονόμηση ενέργειας στα σπίτια.

Η επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά (για μηνιαία κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες) θα είναι τον Απρίλιο 1,5 λεπτό ανά κιλοβατώρα. Τα τιμολόγια του ρεύματος που ανακοινώθηκαν στις αρχές της εβδομάδας ξεκινούν από 10,4 σεντς, οπότε η ελάχιστη χρέωση πέφτει στα 8,9 σεντς. Σε αυτήν την κατηγορία κατανάλωσης (έως 500 κιλοβατώρες) εντάσσεται το 90 % των νοικοκυριών. Στα 5,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα ορίστηκε η επιδότηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και στο 1,5 λεπτό η επιδότηση για τους αγρότες.

Το κονδύλι των επιδοτήσεων τον Απρίλιο, που χρηματοδοτούνται κυρίως από τη φορολόγηση των ενεργειακών επιχειρήσεων και τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα φθάνει στα 24,4 εκατ. Ευρώ ενώ τους τελευταίους 20 μήνες, έχουν διατεθεί συνολικά περισσότερα από 9 δισ. ευρώ.

"Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκονται σε πορεία σημαντικής αποκλιμάκωσης εξαιτίας της πτώσης των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου. Πολλοί πάροχοι ανακοίνωσαν για τον Απρίλιο τιμές που προσεγγίζουν τα επίπεδα προ ενεργειακής κρίσης. Τον Απρίλιο οι καταναλωτές θα δουν ακόμη πιο μειωμένος λογαριασμούς σε σχέση με το Μάρτιο", ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κ. Σκρέκας τόνισε πως η μόνη λύση για μόνιμη μείωση των τιμών της ενέργειας είναι η πράσινη μετάβαση και ανήγγειλε δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα που θα ανακοινωθούν τον επόμενο μήνα. Πρόκειται για το νέο Εξοικονομώ 2023 με ενισχύσεις για την ενεργειακή θωράκιση των κατοικιών και το Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους που εντάσσεται στη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκαν τα προγράμματα για την αντικατάσταση ηλεκτρικών από ηλιακούς θερμοσίφωνες (100 εκατ. Ευρώ) και για φωτοβολταϊκά στη στέγη (200 εκατ. Ευρώ)

