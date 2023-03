Μετρό: Κλειστός ο σταθμός “Σύνταγμα”

Κοινωνία

Ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα έκλεισε με εντολή της ΕΛΑΣ. Που κάνει τέρμα το Τραμ.



Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ έκλεισε ο σταθμός του Μετρό "Σύνταγμα". Οι συρμοί διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Σε ότι αφορά το Τραμ, λόγω της παρέλασης, στη Γραμμή 6 Τραμ "Πικροδάφνη - Σύνταγμα" τερματικός σταθμός είναι η στάση " Λ. Βουλιαγμένης " .

Εν τω μεταξύ, λόγω της μαθητικής και της στρατιωτικής παρέλασης, έχουν κλείσει δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, ενώ και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων.

Παράλληλα, στάση εργασίας από τις 21:00 ως τη λήξη της βάρδιας εξήγγειλε το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αττικής (ΣΕΛΜΑ), με τον Ηλεκτρικό να μην επηρεάζεται και να λειτουργεί κανονικά.

