Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Μέχρι πότε παρατείνεται το μέτρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Βουλή νομοσχέδιο για την αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Ποιες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τροποποιούνται.



Σειρά ρυθμίσεων για την αγορά και την προστασία του καταναλωτή περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Με τις διατάξεις αυτές μεταξύ άλλων τροποποιούνται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων κατά την ανακοίνωση περί μειώσεων τιμών ως εξής:

"Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των τριάντα ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Όταν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των τριάντα ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών".

Με άλλες διατάξεις:

Επεκτείνεται η ισχύος της πρωτοβουλίας «το καλάθι του νοικοκυριού» έως και τις 30 Ιουνίου.

Προβλέπεται ότι άδειες παραγωγού και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν έως την 30ή.4.2023.

Ορίζεται ότι οι ενώσεις καταναλωτών ευθύνονται για την ακρίβεια των πληροφοριών που ανακοινώνουν προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και όταν ανακοινώνουν στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει, οφείλουν να θέτουν στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού και κάθε ενδιαφερόμενου, τα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας. Η ανακοίνωση στο καταναλωτικό κοινό αναληθών πληροφοριών από την ένωση καταναλωτών, συνιστούν λόγο ανάκλησης της πιστοποίησής της.

Προβλέπεται η άμεση φορολογική ελάφρυνση των επιχειρήσεων που υλοποίησαν επενδυτικά σχέδια εντός του έτους 2022, αλλά δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχός τους από τη διοίκηση.

Προστίθεται το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος στους τεχνολογικούς φορείς της χώρας.