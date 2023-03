Κοινωνία

25η Μαρτίου - Αθήνα: Μαθητική παρέλαση με λαμπρότητα (εικόνες)

Παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας της χώρας η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας. Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου.



Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας για τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Η μαθητική παρέλαση πραγματοποιήθηκε φέτος στην σκιά της τραγωδίας των Τεμπών. Μάλιστα, υπήρξαν μαθητές οι οποίοι φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια και μαύρα μαντήλια ως ένδειξη πένθους για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Μαθητές από 234 δημοτικά, γυμνάσια και Λύκεια της Αθήνας με περηφάνεια παρήλασαν και τίμησαν την εθνική επέτειο, αποσπώντας το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που τους παρακολούθησε. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Πικραμένος, ενώ στους επίσημους βρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής, πολιτειακής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Προηγήθηκαν καταθέσεις στεφάνων από τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, από ανώτατους αξιωματικούς, εκπροσώπους κομμάτων και άλλους επίσημους.

Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενώ δεν λειτουργεί ο σταθμός μετρό του Συντάγματος.

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου

Το Σάββατο 25 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν στην Αττική εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου του 1821.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, στις 06:21 το πρωί θα γίνει ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στις 08:00 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης ενώ στις 10:00 θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β΄, παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στις 10:01 θα γίνει ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού ενώ στις 10:55 θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Μνημείο 'Αγνωστου Στρατιώτη. Στις 11:00 θα ξεκινήσει η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώπιον της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στις 18:41 είναι προγραμματισμένη η επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Από σήμερα Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26 Μαρτίου, η φρεγάτα «Θεμιστοκλής» και το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων «Καραθανάσης» θα βρίσκονται ελλιμενισμένα στο λιμάνι του Πειραιά και το κοινό που επιθυμεί θα μπορεί ελεύθερα να τα επισκεφθεί.

Επίσης, θα είναι ελεύθερη είσοδος στο Πολεμικό Μουσείο.

Παράλληλα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις στρατιωτικών τμημάτων, θα γίνει γενικός σημαιοστολισμός των μονάδων, στρατιωτικών καταστημάτων και πολεμικών πλοίων αλλά και φωταγώγηση των μονάδων, στρατιωτικών καταστημάτων και πολεμικών πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου.





