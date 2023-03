Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ο Ουρανός, η Αφροδίτη και οι προβλέψεις της Παρασκευής (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

"Η Σελήνη που αγγίζει τον Ουρανό και την Αφροδίτη φέρνει απρόσμενες αλλαγές και στον έρωτα "είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας των ζωδίων στο 'Πρωινό".

Όπως ανέφερε "είναι μία μέρα που αυτές οι απρόσμενες αλλαγές μπορεί να είναι και για καλό και για κακό".

Η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





