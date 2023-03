Παράξενα

Γκαφατζής κλέφτης "άδειασε" κυλικείο νοσοκομείου αλλά άφησε πίσω προσωπικά του έγγραφα

Ο ατζαμής κλέφτης άλλαξε ρούχα και γύρισε να πάρει τα έγγραφα που ξέχασε αλλά τον περίμενε μια δυσάρεστη... έκπληξη.



Τον τίτλο του «ατζαμή κλέφτη» θα μπορούσε να διεκδικήσει ένας 40χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες καθώς κατηγορείται ότι χθες το μεσημέρι «τρύπωσε» από παράθυρο σε κυλικείο του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς - Άγιος Δημήτριος», αφαιρώντας από συρτάρι το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Φαίνεται όμως πως... άφησε στο σημείο προσωπικά του έγγραφα, οπότε λίγη ώρα αργότερα αποφάσισε να επιστρέψει στο σημείο του εγκλήματος για να τα αναζητήσει, αφού άλλαξε προηγουμένως τα ρούχα του.

Υπάλληλος του κυλικείου τον θεώρησε ύποπτο και κάλεσε την αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθεί, ενώ βρέθηκαν και τα ρούχα με τα μετρητά. Στην κατοχή του εντοπίστηκε επιπλέον ένα μαχαίρι.

