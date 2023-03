Υγεία - Περιβάλλον

Κέντρο Ημέρας “Therapy Express”: Νέα Δομή δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης ενηλίκων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει η νέα Δομή που εγκαινιάστηκε στο Νέο Ψυχικό από την Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη.



Νέα μονάδα ψυχος υποστήριξης των πολιτών εγκαινιάστηκε χθες από την Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη, στο Νέο Ψυχικό. Πρόκειται για το Κέντρο Ημέρας «Therapy Express», που περιλαμβάνεται στις Δομές, οι οποίες υλοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΕΛΛΑΔΑ 2.0.

Στη νέα Δομή οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν και περιλαμβάνουν ψυχιατρική παρακολούθηση και ψυχοθεραπεία, ενημέρωση και υποστήριξη της οικογένειας ειδικά ψυχοθεραπευτικά προγράμματα, προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων, προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης και νοητικής ενδυνάμωσης, προγράμματα καλλιτεχνικής έκφρασης, συμβουλευτική σε κοινωνικοπρονοιακά και εργασιακά θέματα, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και εξάσκηση σε τομείς πρακτικής ζωής. Το Κέντρο παράλληλα αναπτύσσει συνεργασίες και διασύνδεση με φορείς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, κοινοτικές και κοινωνικές δομές. Οι υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν ραντεβού τηλεφωνικά ή μέσω email ή μέσω της ιστοσελίδας και η Δομή στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα η οποία αποτελείται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Νοσηλεύτρια, Επισκέπτρια Υγείας και το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό.

Κατά την τέλεση των εγκαινίων η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη επεσήμανε: «Από την ανάληψη του Χαρτοφυλακίου για την Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις διαπιστώσαμε την μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τα παιδιά, τους εφήβους, τον γενικό πληθυσμό αλλά και την τρίτη ηλικία. Η Ψυχική Υγεία αφορά στην ευημερία ολόκληρης της κοινωνίας και σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργούμε 106 νέες δομές στην κοινότητα, με γνώμονα τον άνθρωπο. Η συγκεκριμένη Δομή υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2.0 κι ακολούθως θα περάσει στον Τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Εντάσσεται σε διακριτό άξονα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία που έχουμε εκπονήσει στο υπουργείο Υγείας με ορίζοντα δεκαετίας και έχει εγκριθεί από την Βουλή.

Η λειτουργία του Κέντρου ήταν για μένα ένα στοίχημα, καθώς γνωρίζω ότι πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Η νέα Δομή προσφέρει συνεδρίες ψυχοθεραπείες και όλες του τις υπηρεσίες δωρεάν ανταποκρινόμενο σε αυτή την μεγάλη κοινωνική ανάγκη.

Επιπλέον, σε αγαστή συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία μας κι αφού νομοθετήσαμε σχετικά, δώσαμε τη δυνατότητα και σε άλλους φορείς, όπως είναι τα εμπορικά επιμελητήρια, να συμμετέχουν στη δημιουργία νέων Δομών ψυχικής υγείας, προσβλέποντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για όλους τους συμπολίτες μας. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης υλοποιούνται κι άλλες δομές στην επικράτεια, οι οποίες θα τεθούν σε λειτουργία στο προσεχές διάστημα».

Τα εγκαίνια του Κέντρου Ημέρας Ενηλίκων τελέστηκαν παρουσία του Πρωτοπρεσβύτερου Βασιλείου Χαβάτζα, Εκπροσώπου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, βουλευτών, του Περιφερειάρχη Αττικής Γεωργίου Πατούλη, του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Ιωάννη Κεχρή, του Δημάρχου Φιλοθέης Ψυχικού Δημήτρη Γαλάνη, των εργαζομένων και πλήθους κόσμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: Ανήλικος πυροβόλησε με καραμπίνα την αδερφή του

Τραγωδία στα Τέμπη: “Μύριζε παντού θάνατος...” (βίντεο)

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: Το βαρύ κατηγορητήριο και οι έρευνες