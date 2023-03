Life

“Σέρρες”: η “πρωτιά” και το επεισόδιο της Παρασκευής (εικόνες)

Η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη έρχεται και απόψε στον ΑΝΤ1 με ένα νέο απολαυστικό επεισόδιο.

Η βαθιά επιδραστική σειρά «Σέρρες», το ΑΝΤ1+ Original του Γιώργου Καπουτζίδη που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, καθήλωσε τους τηλεθεατές τόσο στην πρεμιέρα όσο και χθες, με την ευαισθησία, την τρυφερότητα, τη νοσταλγία και την αισιοδοξία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες, Πέμπτη 23 Μαρτίου, οι «Σέρρες» ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, στην ώρα προβολής τους στο δυναμικό κοινό 18-54, καταγράφοντας 17,9%.

Στο ανδρικό κοινό ηλικίας 25-34, η σειρά «χτύπησε» 30,1%, ενώ υψηλά ποσοστά σημείωσε και στο γυναικείο κοινό με τις γυναίκες 15-24 να αγγίζουν το 21,2%.

Τη σειρά παρακολούθησαν 1.547.770 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, έστω και για 1΄.

Οι «ΣΕΡΡΕΣ», μία από τις πιο τολμηρές και επίκαιρες ιστορίες που δημιούργησε το σπάνιο ταλέντο του Γιώργου Καπουτζίδη, δίνει βήμα σε όλα όσα αξίζει να ειπωθούν, μοιράζοντας απλόχερα ελπίδα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

Σύννεφα και σκόνη

Ο Θωμάς προκαλεί χάος στην προσωπική του ζωή και στη σχέση του Οδυσσέα με τον Λευτέρη.

Η Σταματίνα αναλαμβάνει δράση, αλλά η επεισοδιακή παρέμβασή της οδηγεί την ίδια, τον Θωμά και τον Οδυσσέα στην παρανομία.

«ΣΕΡΡΕΣ»: Απόψε, Παρασκευή 24 Μαρτίου, και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Trailer

Συντελεστές

Σενάριο: Γιώργος Καπουτζίδης

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Πρωταγωνιστές: Πάνος Νάτσης, Γιώργος Γάλλος, Λένα Δροσάκη, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου, Λένα Ουζουνίδου.

Όλα τα επεισόδια των «ΣΕΡΡΩΝ» είναι διαθέσιμα στο antennaplus.gr

