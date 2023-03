Αθλητικά

Sports Marketing Awards 2023: Στους κορυφαίους της χρονιάς ο ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+

4 βραβεία σε ισάριθμες υποψηφιότητες απέσπασαν οι ομάδες του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+ στα Sports Marketing Awards 2023.

Για έναν ολόκληρο μήνα, από 20 Νοεμβρίου έως και 18 Δεκεμβρίου, η καρδιά του βασιλιά των σπορ χτυπούσε στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022 έπαιξε μπάλα αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, χαρίζοντας στους τηλεθεατές του ανεπανάληπτο θέαμα μέσα από τη μετάδοση των αγώνων, αλλά και το πλούσιο και έγκυρο περιεχόμενο των εκπομπών που πλαισίωσαν το Μουντιάλ.

Στα επιχειρηματικά βραβεία Sports Marketing Awards 2023, που διοργάνωσε η BOUSSIAS την Πέμπτη 23 Μαρτίου, τιμώντας τα κορυφαία Sports Marketing Clubs, Brands και Agencies της χρονιάς, ο ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ κέρδισαν 3 χρυσά βραβεία και 1 αργυρό.

Gold διάκριση στην κατηγορία Best Sports Program απέσπασε ο ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ για τη μετάδοση του ΜΟΥΝΤΙΑΛ σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Gold διάκριση στην κατηγορία Best Live Event Coverage απέσπασε ο ΑΝΤ1 για την εκπομπή «ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ».

Gold διάκριση στην κατηγορία Best Long Form Content απέσπασε το ΑΝΤ1+ για την εκπομπή «FOOTBALL STORIES».

Silver διάκριση στην κατηγορία Best Sports Related Commercial or Promotional Video απέσπασε ο ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ για τη διαφημιστική καμπάνια «ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΟΥΝΤΙΑΛ;».

Τα βραβεία παρέλαβαν οι ομάδες του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+, σε μια βραδιά γεμάτη χειροκρότημα και ευγενή άμιλλα.

Οι φετινοί πρωταθλητές στο Sports Marketing αξιολογήθηκαν από κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 50 καταξιωμένα στελέχη από την Ελλάδα, υπό την προεδρία των Παραολυμπιονικών Γρηγόρη Πολυχρονίδη και Αντώνη Τσαπατάκη.

