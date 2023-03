Καιρός

Καιρός - 25η Μαρτίου: ζέστη και ηλιοφάνεια το Σάββατο

Οι καιρικές προβλέψεις για την 25η Μαρτίου αναλυτικά για κάθε περιοχή.

Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος και μόνον στα βορειοανατολικά το βράδυ είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 και στα νότια 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 5 με 7 βαθμούς. Θα φτάσει στους 20 με 22 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα το απόγευμα θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι κατά τόπους θα αυξηθούν και το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι πιθανόν να σημειωθούν σποραδικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, θα κυμανθεί από 05 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους μετά το μεσημέρι πρόσκαιρα θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 23 και τοπικά στη Θεσσαλία 24 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν αορειοδυτικοί 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία, θα κυμανθεί από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός. Στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη τοπικές νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και βελτίωση από το μεσημέρι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρά τη μικρή πτώση που θα σημειώσει στα βορειοανατολικά, θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

