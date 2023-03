Οικονομία

Παπαθανάσης: Η απάντηση για το δάνειο 1,8 εκατ. ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης απαντά για το δάνειο, την γονική παροχή και το ακίνητο που μεταβίβασε στα παιδιά του, κάνοντας λόγο για «αφήγημα δολοφονίας χαρακτήρα».

Την απάντησή του σε δημοσίευμα που τον θέλει να αποποιείται δάνειο ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ έδωσε ο Νίκος Παπαθανάσης, κατηγορώντας την εφημερίδα και τον ΣΥΡΙΖΑ για «δολοφονία χαρακτήρα».

Η ανακοίνωση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης

«Για μια ακόμη φορά συνεχίζεται η αθλιότητα του Documento και υιοθετείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθώντας να χτίσει ένα ακόμα αφήγημα δολοφονίας χαρακτήρα, χρησιμοποιεί στοιχεία που αφορούν στην μεταβίβαση ακινήτου ενός γονέα στα τρία του παιδιά πριν από δεκατρία χρόνια.

Ειδικότερα, η υπόθεση αφορά σε γονική παροχή στα τρία μου παιδιά το 2010 του 50% του διαμερίσματός μας. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε αγοραστεί με στεγαστικό δάνειο, φέρει δε υπόλοιπο του στεγαστικού δανείου μέχρι και σήμερα, το οποίο εξυπηρετείται κανονικά.

Το δάνειο των 1,8 εκατ. ευρώ που επικαλείται το Documento, δεν αφορά δάνειο προσωπικό μου, αλλά εταιρικό δάνειο του 2005 και στο οποίο μπήκα ως εγγυητής. Το εν λόγω εταιρικό δάνειο χορηγήθηκε σε εταιρεία, από την διοίκηση της οποίας και από το διοικητικό συμβούλιο έχω αποχωρήσει εδώ και δεκαοκτώ χρόνια.

Ουδέποτε έχω καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα και ουδέποτε κινήθηκε ποινική διαδικασία σε βάρος μου για την συγκεκριμένη υπόθεση, όπως ψευδώς αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ψευδές είναι επίσης το ότι οφείλω σε ασφαλιστικά Ταμεία. Δεν έχω καμία οφειλή σε ασφαλιστικά Ταμεία και Δημόσιο.

Τέλος, να ενημερώσω το ΣΥΡΙΖΑ ότι για την εν λόγω οφειλή δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε αποποίηση της εγγυητικής μου ευθύνης.

Σε ότι αφορά την συγκεκριμένη αγωγή, ασκήθηκε έφεση και έχει επέλθει συμβιβασμός λαμβάνοντας και υπόψη το υφιστάμενο στεγαστικό δάνειο, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, εξυπηρετείται κανονικά».

Προηγουμένως είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ενώ χιλιάδες δανειολήπτες ζουν καθημερινά την αγωνία για την πρώτη κατοικίας τους και περιπέτειες με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις στις δόσεις των δανείων τους, οι μπαταχτσήδες υπουργοί του κ. Μητσοτάκη προκαλούν με τα χρέη τους και κανείς δεν τους ζητάει να πληρώσουν.

Όπως αποκαλύπτει το Documento, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης κ. Παπαθανάσης, όχι μόνο χρωστά 1,45 εκ. ευρώ σε τράπεζα αλλά έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για καταδολίευση δανειστών, διότι μεταβίβασε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του στη σύζυγο και στα παιδιά του, προκειμένου και να μην πληρώσει και να μη χάσει την περιουσία του.

Από τις αποκαλύψεις προκύπτουν καίρια ερωτήματα:

Πώς γίνεται μετά τη δικαστική απόφαση να μην έχει γίνει καμία διαδικασία ούτε έφεσης αλλά ούτε και πλειστηριασμού ή κατάσχεσης;

Τα χρέη του κ. Παπαθανάση παραμένουν στην τράπεζα ή έχουν πουληθεί σε fund και μάλιστα με εγγύηση του Δημοσίου;

Το δάνειο του κ. Παπαθανάση παραμένει ως έχει ή κουρεύτηκε για να μην χάσει την περιουσία του;

Και τέλος μία ερώτηση για τον κ. Μητσοτάκη:

Θα κρατήσει στα ψηφοδέλτια του κόμματος των Πάτσηδων τον στρατηγικό κακοπληρωτή κ. Παπαθανάση;».

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία ακολούθησε την ανακοίνωση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, αναφέρεται: «Ο κ. Παπαθανάσης ομολογεί ότι πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Χιλιάδες δανειολήπτες και εγγυητές χάνουν τα σπίτια τους και ο ίδιος ως υπουργός κομπάζει πως ήρθε σε συμβιβασμό με την τράπεζα, αφού πρώτα έχασε το δικαστήριο με την τράπεζα για δόλια μεταβίβαση της περιουσίας του. Μετά την απάντηση του πάντως, τα ερωτήματα παραμένουν: Σε τι ακριβώς συμβιβασμό ήρθε με την τράπεζα και τι ποσό κατέβαλε; Έγινε κούρεμα στις οφειλές του ύψους 1,8 εκατ. Ευρώ; Μπορούν άραγε οι χιλιάδες απελπισμένοι δανειολήπτες να έχουν τον ίδιο συμβιβασμό και μεταχείριση από τις τράπεζες η είναι μόνο για υπουργούς του κ. Μητσοτάκη;».