Κοινωνία

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης: προφυλακιστέοι οι δύο συλληφθέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τρίτος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.

Τον δρόμο της φυλακής θα ακολουθήσουν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 14χρονης φιλοξενούμενης σε δομή της Νέας Σμύρνης.

Μετά την απολογία τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο τρίτος άνδρας που έχει συλληφθεί για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν το κατηγορητήριο που τους έχει απαγγελθεί και υποστήριξαν, οι δύο εκ των τριών, ότι δεν είχαν καμία ερωτική επαφή με την ανήλικη. Τέλος, ο τρίτος κατηγορούμενος που αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους ανέφερε ότι δεν είχε παρευρεθεί σε καμία συνάντηση με την 14χρονη.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: Στο χειρουργείο η 10χρονη που πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον αδερφό της

Κικίλιας: Ο τουρισμός απογειώνεται το 2023

Γαλλία: Διαδηλώσεις χωρίς τέλος - Οργή μετά την προεδρική αδιαλλαξία (εικόνες)