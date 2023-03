Κοινωνία

Νέα Σμύρνη - Φωτιά σε εστιατόριο: τα ευρήματα και η έρευνα των αρχών (βίντεο)

Στο μικροσκόπιο των αρχών και άλλες περιπτώσεις εμπρησμών.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Το ιταλικό εστιατόριο στην Νέα Σμυρνη καταστράφηκε ολοσχερώς μετά την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ακόμη σοκαρισμένοι και όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, πετάχτηκαν στο ύπνο τους απο τον εκκωφαντικό θόρυβο που άκουσαν όταν έσπασαν τα τζάμι του εστιατορίου και οι φλόγες το τύλιξαν από άκρη σε άκρη.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν αρκετά δύσκολη για τους πυροσβέστες καθώς όταν έφτασαν, έβγαιναν φλόγες από μπροστά αλλά και από την πολυκατοικία που βρίσκεται πάνω από το εστιατόριο.

Οι ένοικοι της πολυκατοικιας κινδύνευσαν μάλιστα να παγιδευτούν από τους πυκνούς μαύρους καπνούς που προκάλεσε η φωτιά.με τους πυροσβέστες να τους απεγκλωβίζουν από τα μπαλκόνια πλαϊνης πλευράς.

Βρέθηκαν υπολλεόμματα από φωτοβολίδα

Mε το που έσβησε η πυρκαγιά οι πυροσβέστες ξεκίνησαν την έρευνα για τα αίτια. Υπήρχε η μαρτυρία του υπαλλήλου που είπε πως είδε τους δράστες να βάζουν φωτιά και έπρεπε να βρουν αποδείξεις. Αυτό συνέβη καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρήκαν υπολείμματα από φωτοβολίδα. Η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στην επιχείρηση και εκτιμούν ότι αυτό συνέβη επειδή οι δράστες είχαν μαζί τους μπιτόνι και έριξαν βενζίνη στους εσωτερικούς χώρους. Για το λόγο αυτό και η έρευνα ανατέθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών.

Στο "μικροσκόπιο" των αρχών και άλλες υποθέσεις εμπρησμών

Τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Μαρτίου άγνωστοι είχαν σπάσει την τζαμαρία καφετέριας στη Γλυφάδα και έριξαν μέσα εκρηκτικό μηχανισμό με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές. Στις 14 Μαρτίου εξερράγη βόμβα σε παντοπωλείο στην Κηφισιά. Το πρόσφατο περιστατικό είναι το τρίτο που καταγράφεται μέσα στον Μάρτιο στην Αττική και οι αστυνομικοί ερευνούν αν συνδέονται μεταξύ τους οι τρείς υποθέσεις αυτές.

Οι αστυνομικοί αναμένεται να λάβουν καταθέσεις από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης σε μία προσπάθεια να έχουν μία ξεκάθαρη εικόνα για την υπόθεση.

