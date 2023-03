Κόσμος

O Τραμπ απειλεί με “θάνατο και καταστροφή” εάν του ασκηθεί δίωξη

Απειλές από τον πρώην Αμερικανό Πρόεδρο, στο ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για τον χρηματισμό της πορνοστάρ, Στόρμι Ντάνιελς.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα για ενδεχόμενο «θάνατο και καταστροφή» εάν του ασκηθεί ποινική δίωξη, λίγες ώρες αφότου οι εισαγγελικές αρχές της Νέας Υόρκης, που ερευνούν τον χρηματισμό της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς με αντάλλαγμα τη σιωπή της, διαμήνυσαν ότι δεν θα πτοηθούν.

Η ανάρτηση του Τραμπ στον ιστότοπο Truth Social είναι η πιο πρόσφατη λεκτική επίθεση που εξαπολύει στον εισαγγελέα Άλβιν Μπραγκ από το περασμένο Σάββατο, όταν ο πρώην πρόεδρος προέβλεψε –λανθασμένα, όπως αποδείχτηκε– ότι επρόκειτο να συλληφθεί τρεις ημέρες αργότερα.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι η ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα νοθείας. Ο ισχυρισμός αυτός ώθησε τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να εμποδίσουν το Κογκρέσο να επικυρώσει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν ο οποίος συγκέντρωσε περίπου 7 εκατομμύρια περισσότερες ψήφους. Για το θέμα αυτό, σε μια παράλληλη εξέλιξη, ένας δικαστής διέταξε σήμερα τον πρώην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, τον Μαρκ Μίντοους, καθώς και άλλους πρώην συμβούλους του Τραμπ, να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Ενόρκων που ερευνά τις προσπάθειες ανατροπής του αποτελέσματος των εκλογών. Ο Τραμπ επέμενε ότι οι συνεργάτες του καλύπτονταν από το «εκτελεστικό προνόμιο» και δεν επιτρεπόταν να καταθέσουν, όμως το δικαστήριο απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

«Τι είδους άτομο μπορεί να ασκήσει δίωξη σε ένα άλλο άτομο, στην προκειμένη περίπτωση σε έναν πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ο οποίος έλαβε περισσότερες ψήφους από οποιονδήποτε άλλο εν ενεργεία πρόεδρο στην ιστορία και είναι ο κορυφαίος υποψήφιος (με διαφορά!) για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, για Έγκλημα, όταν όλοι γνωρίζουν πως ΚΑΝΕΝΑ Έγκλημα δεν διαπράχθηκε και είναι επίσης γνωστό ότι ο ενδεχόμενος θάνατος και καταστροφή σε μια τέτοια ψευδή κατηγορία θα μπορούσε να είναι ολέθριος για τη χώρα μας; Ποιος και γιατί θα έκανε κάτι τέτοιο; Μόνο ένας αχρείος ψυχοπαθής που μισεί πραγματικά τις ΗΠΑ» έγραψε ο Τραμπ για την υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς.

Το γραφείο του Μπραγκ, με επιστολή του προς τους Ρεπουμπλικανούς προέδρους των Επιτροπών στο Κογκρέσο, αμφισβήτησε την πρόθεσή τους να ερευνήσουν τα πεπραγμένα του, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ ήταν εκείνος που «δημιούργησε την ψευδή εντύπωση ότι θα συλληφθεί». Στην επιστολή, το αίτημα των τριών προέδρων των Επιτροπών που ζήτησαν πληροφορίες για την εκκρεμή ποινική έρευνα χαρακτηρίζεται «παράνομη παρέμβαση στις εξουσίες της Πολιτείας της Νέας Υόρκης».

Η Στόρμι Ντάνιελς, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ, υποστηρίζει ότι χρηματίστηκε προκειμένου να μη μιλήσει για την ερωτική επαφή που είχε με τον Τραμπ το 2006. Ο πρώην πρόεδρος αρνείται ότι είχε σχέσεις με την Ντάνιελς και χαρακτηρίζει «απλή ιδιωτική συναλλαγή» την καταβολή 130.000 δολαρίων. Επιμένει ότι δεν διέπραξε έγκλημα και χαρακτηρίζει πολιτικά υποκινούμενη την έρευνα.

Η Επιτροπή Ενόρκων που ερευνά την υπόθεση θα συνεδριάσει ξανά την επόμενη εβδομάδα.

