Κοινωνία

Βούλα: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 16χρονο

Ο ανήλικος διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας. Οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν από το σημείο της επίθεσης έναν κάλυκα

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στη Βούλα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, λίγο μετά τις 11 το βράδυ στην οδό Κολοκοτρώνη, ένα αυτοκίνητο με δύο άτομα πλησίασε δύο 16χρονους και ο οδηγός του οχήματος κατέβηκε από το όχημα. Μόλις τον είδαν οι δύο ανήλικοι ξεκίνησαν να τρέχουν.

Τότε ένας από τους επιβαίνοντες στο όχημα πυροβόλησε με πυροβόλο όπλο και πέτυχε έναν 16χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας με διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν από το σημείο της επίθεσης έναν κάλυκα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αττικής, ενώ γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.