Επεισόδια, μολότοφ και πετροπόλεμος στην Πατησίων

Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πατησίων. Σε προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ.



Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πατησίων, καθώς ομάδα νεαρών επιτέθηκε με πέτρες και μολότοφ σε αστυνομικούς, χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο το Πολυτεχνείο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η πρώτη επίθεση κατά των αστυνομικών σημειώθηκε στις 1:45, με τους δράστες να πετούν πέτρες κι αντικείμενα.

Δυο ώρες μετά, στις 3:45 ακολούθησε νέος γύρος, όμως αυτή τη φορά η επίθεση κατά των αστυνομικών έγινε με βόμβες μολότοφ, ενώ έβαλαν φωτιά σε κάδους, με αποτέλεσμα να κλείσει η Πατησίων.

Ο δρόμος άνοιξε και πάλι στις 6:30, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δυο προσαγωγές.

