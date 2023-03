Πολιτική

25η Μαρτίου: Ευχές Τσαβούσογλου σε Δένδια για την Εθνική Επέτειο

Νέο κεφάλαιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανοίγει η ευχετήρια επιστολή που απέστειλε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου.

Συγκεκριμένα στην επιστολή του, όπως γνωστοποιούν διπλωματικές πηγές, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, εκτός από τις ευχές για την 25η Μαρτίου, σημειώνει πως είναι βέβαιος ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας οι οποίες υφίστανται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας θα παγιωθούν στο μέλλον.

Παράλληλα, όπως γίνεται επίσης γνωστό, δηλώνει αποφασισμένος να συμβάλει περαιτέρω στην τωρινή θετική δυναμική η οποία επικρατεί στις διμερείς σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας.

Επιπλέον, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ευχαριστεί για μια ακόμη φορά την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη και τη βοήθεια την οποία προσέφεραν στην Τουρκία μετά τους καταστροφικούς σεισμούς.

