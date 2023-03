Κόσμος

ΥΠΕΞ Τουρκίας: Αναληθής η έκθεση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Τουρκία

Η αντίδραση της Τουρκίας στην έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Τουρκία.

«Αναληθή» χαρακτηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Τουρκία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ γίνεται λόγος για πολιτικά κίνητρα και «έλλειψη αντικειμενικότητας στην έκθεση», η οποία όπως αναφέρεται, «δεν μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη». Αναφορά γίνεται και στο ότι οι ΗΠΑ «κλείνουν τα μάτια στις δραστηριότητες των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK/PYD/YPG και FETO».

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Στην Έκθεση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 2022 του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν αναληθή στοιχεία για τη χώρα μας, αβάσιμοι ισχυρισμοί και προκατειλημμένα σχόλια. Τα καταδικάζουμε και τα απορρίπτουμε εντελώς.

Για την ασφάλεια της χώρας μας και της περιοχής μας, ο αγώνας μας κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων, ιδιαίτερα των PKK/PYD/YPG, FETO, DEAS και DHKP-C, συνεχίζεται με αποφασιστικότητα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κι όμως, δεν δεχόμαστε ότι αυτός ο δίκαιος αγώνας μας διαστρεβλώνεται και αποτυπώνεται στην έκθεση.

Λυπούμαστε που η έκθεση περιλαμβάνει μόνο ένα μέρος των τρομοκρατικών επιθέσεων που πραγματοποίησε το PKK στη χώρα μας το 2022 και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από την οργάνωση σε ασύγκριτη κλίμακα. Ενώ οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από τις λεγόμενες «Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις» στη Συρία περιλαμβάνονται στην ενότητα Συρία της έκθεσης, είναι αστείο το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ότι αυτή η δομή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του PKK/PYD/ τρομοκρατική οργάνωση YPG.

Εφιστούμε την προσοχή του κοινού ότι αυτή η έκθεση έχει εκπονηθεί από μια χώρα που κλείνει τα μάτια στις δραστηριότητες των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK/PYD/YPG και FETO και μάλιστα εγκαθιδρύει μια «συνεργασία» και αμφισβητούμε τη νομιμότητα και την αξιοπιστία.

Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι αυτή η έκθεση, η οποία διαμορφώνεται ξεκάθαρα από πολιτικά κίνητρα και στερείται παντελώς αντικειμενικότητας, δεν μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη.Καλούμε τις ΗΠΑ να επικεντρωθούν στο δικό τους ιστορικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Τουρκία θα συνεχίσει αποφασιστικά τις προσπάθειές της να προστατεύσει και να αναπτύξει τα δικαιώματα των πολιτών της και των εκατομμυρίων ανθρώπων που φιλοξενεί, χωρίς να αποδώσει τα εύσημα σε αυτές τις αβάσιμες και μεροληπτικές κατηγορίες».

