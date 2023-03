Πολιτική

25η Μαρτίου – Κουτσούμπας: ελπιδοφόροι οι αγώνες των λαών που δυναμώνουν σε κάθε χώρα

Το μήνυμα του ΓΓ του ΚΚΕ για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

«Η Επανάσταση του 1821 επιβεβαιώνει ότι το καινούριο, το αναγκαίο και το επαναστατικό πάντα, στο τέλος, επικρατούν του παλιού και ξεπερασμένου», δήλωσε για την εθνική επέτειο ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και συμπλήρωσε:

«Σήμερα παλιό και ξεπερασμένο είναι το σύστημα που βάζει τα κέρδη πάνω από την ανθρώπινη ζωή, ενώ υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε αυτή να προστατευτεί. Είναι το σύστημα που αναγκάζει τους εργαζόμενους, σε όλες τις χώρες, να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα χωρίς δικαιώματα, ενώ έχουν διαμορφωθεί όλες οι προϋποθέσεις για να ακολουθήσουμε την αντίθετη πορεία.

Απέναντι σε αυτόν τον σύγχρονο ζυγό, είναι πολύ ελπιδοφόροι οι αγώνες των λαών που δυναμώνουν σε κάθε χώρα. Γιατί τελικά μόνο ο λαός μπορεί σώσει το λαό στο δρόμο της ανατροπής. Και σε αυτήν την υπόθεση το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις».





