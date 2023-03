Τεχνολογία - Επιστήμη

Αλλαγή ώρας: Γυρνάμε πίσω ή μπροστά τα ρολόγια μας;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τη χειμερινή στη θερινή ώρα αλλάζουν τα ρολόγια μας τα ξημερώματα της Κυριακής.

Τα ξημερώματα της Κυριακής θα γίνει η αλλαγή της ώρας και όλοι θα γυρίσουν τα ρολόγια τους μία ώρα μπροστά, μπαίνοντας στη θερινή ώρα.

Συγκεκριμένα την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 στις 03:00 τα ξημερώματα της οι δείκτες του ρολογιού θα προχωρήσουν μια ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00.

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να συνεχίζει να εφαρμόζεται ή αν θα πρέπει να καταργηθεί η εναλλαγή μεταξύ χειμερινής και θερινής ώρας και αντίστροφα, ωστόσο η συζήτηση τελικά «πάγωσε» στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι αλλαγές επρόκειτο να γίνουν έως το 2021, αλλά η συζήτηση κατέληξε σε αδιέξοδο.

Ειδήσεις σήμερα:

25η Μαρτίου: Ευχές Τσαβούσογλου σε Δένδια για την Εθνική Επέτειο

“DRAGONS’ DEN”: Επενδύσεις 80000 ευρώ στο επεισόδιο της Παρασκευής (βίντεο)

25η Μαρτίου – Κουτσούμπας: ελπιδοφόροι οι αγώνες των λαών που δυναμώνουν σε κάθε χώρα