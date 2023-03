Τεχνολογία - Επιστήμη

Πέθανε ο Γκόρντον Μουρ

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του Γκόρντον Μουρ.

Έφυγε από τη ζωή ο Γκόρντον Μουρ, συνιδρυτής της εταιρείας Intel.

Ο Μουρ πέθανε ειρηνικά σε ηλικία 92 ετών, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του στο σπίτι του στη Χαβάη την Παρασκευή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ίδρυμα Γκόρντον και Μπέτι Μουρ.

Σε αυτόν ανήκει η περίφημη πρόβλεψη ότι κάθε χρόνο θα διπλασιάζεται η επεξεργαστική ισχύς των υπολογιστών. Αργότερα την αναθεώρησε σε διπλασιασμό της ισχύος κάθε δύο χρόνια, αλλά πάντα εξακολουθεί να ισχύει.

Δύο δεκαετίες πριν αρχίσει η επανάσταση των υπολογιστών, ο Μουρ έγραφε το 1965 ότι τα ολοκληρωμένα κυκλώματα των υπολογιστών, μια σχετικά νέα εφεύρεση τότε, «θα μας φέρουν θαύματα όπως οι οικιακοί υπολογιστές ή, έστω, τερματικά συνδεδεμένα σε ένα κεντρικό υπολογιστή». Είχε προβλέψει τους αυτοματισμούς στα αυτοκίνητα, αλλά και τις προσωπικές συσκευές επικοινωνίας, πολύ πριν εμφανιστούν τα κινητά και τα smartphone.

Αφού ολοκλήρωσε το διδακτορικό του, τη δεκαετία του ‘50, ο Μουρ εργάστηκε στη Fairchild Semiconductor, η οποία κατασκεύαζε τρανζίστορ και ολοκληρωμένα κυκλώματα.

Το 1968 αποχώρησε μαζί με τον Ρόμπερτ Νόις και ίδρυσαν την Intel, που σήμερα είναι ένας από τους γίγαντες των ηλεκτρονικών.

Προς το τέλος της ζωής του ο Μουρ στράφηκε στη φιλανθρωπία, δημιουργώντας με τη σύζυγό του ένα ίδρυμα που επικεντρώθηκε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το 2002 ο Μουρ βραβεύτηκε με το Μετάλλιο της Ελευθερίας, την υψηλότερη διάκριση που απονέμεται σε Αμερικανούς πολίτες.

