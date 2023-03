Κοινωνία

Λαγονήσι - Πυροβολισμός 16χρονου: ελεύθεροι οι προσαχθέντες, αναζητείται ο δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εξετάζουν οι αρχές για τον εντοπισμό του δράστη. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 4 προσαχθέντες.

Τον δράστη των πυροβολισμών που τραυμάτισαν έναν 16χρονο στο Λαγονήσι αναζητούν οι αρχές.

Οι τέσσερις προσαχθέντες στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε κανένα στοιχείο εναντίον τους.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας επιχειρούν να αξιοποιήσουν τυχόν βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έχει καταγράψει το δρομολόγιο του «πιστολέρο» που τραυμάτισε στον μηρό τον 16χρονο. Αυτό καθώς τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν, τόσο από τα δύο παιδιά όσο και από τους γονείς τους, δεν έχουν εισφέρει στην έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την προανακριτική διαδικασία κατέθεσαν ότι δεν πηγαίνει κάπου το μυαλό τους για το ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από το μαρτύριο περιστατικό.

Όσον αφορά τον 16χρονο, παραμένει νοσηλευόμενος στο Ασκληπιείο της Βούλας χωρίς κίνδυνο για τη ζωή του. Να θυμίσουμε, τέλος, ότι το τραύμα στον δεξιό μηρό είναι διαμπερές από βολίδα των 9mm, με την ΕΛ.ΑΣ. να εντοπίζει στο σημείο έναν κάλυκα που εξετάζεται στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Τις έρευνες έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που βασίζεται σε μαρτυρίες από τις οικογένειες των παιδιών, τα παιδιά ούτε είχαν προστριβές, ούτε είχαν δεχθεί και απειλές.

Ειδήσεις σήμερα:

25η Μαρτίου – Γαύδος: Οι δύο μαθητές έκαναν παρέλαση με τη σημαία (εικόνες)

“DRAGONS’ DEN”: Επενδύσεις 80000 ευρώ στο επεισόδιο της Παρασκευής (βίντεο)

Αλλαγή ώρας: Γυρνάμε πίσω ή μπροστά τα ρολόγια μας;