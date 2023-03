Αθλητικά

Άρης - Ιωνικός: επετειακή κατοστάρα για τους Θεσσαλονικείς

Επιστροφή στις νίκες για τους γηπεδούχους ανήμερα της επετείου για τα 109 χρόνια ιστορίας.

Η 20ή αγωνιστική της Basket League έφερε τον Άρη αντιμέτωπο με τον Ιωνικό. Η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη έφτασε στην επικράτηση με 103-64 τόσο για την επιστροφή στις νίκες όσο και για χάρη της ιστορίας του (109 χρόνια) με την βροντερή παρουσία του κόσμου του!

Οι γηπεδούχοι είχαν πολυφωνία με τον Βασίλη Τολιόπουλο να πραγματοποιεί ένα «γεμάτο» παιχνίδι με 20 πόντους (3/6 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Χόρχλερ είχε τη δική του προσφορά (13π., 5ριμπ.), ο Νότε προσέθεσε ακόμη 15 με τους Γκούντγουιν, Μήτρου-Λονγκ και Φίλλιο να κλείνουν τον κύκλο των διψήφιων.

Από την άλλη, για τον Ιωνικό που έχει μπροστά του Γολγοθά... παραμονής και δεν κατάφερε να επιστρέψει από τις διαφορές που διαμόρφωσε ο Άρης, ο Αρσενόπουλος ήταν το πρώτο βιολί.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 57-34, 84-48, 103-64

