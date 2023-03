Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: νίκη... “θρίλερ” για την Ένωση

Η ΑΕΚ με την νίκη της αυτή, έρχεται πιο κοντά στην τετράδα της φετινής κανονικής περιόδου της Basket League.

Πιο παθιασμένη και ψύχραιμη στις τελευταίες κρίσιμες φάσεις, η ΑΕΚ πέτυχε μεγάλη νίκη με 77-73 επί του Παναθηναϊκού στο κλειστό των Ανω Λιοσίων, στο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Basket League, υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στην τρίτη διαδοχική ήττα τους στο πρωτάθλημα.

Η σημερινή επιτυχία ήταν η τρίτη συνεχόμενη για την Ενωση και τη φέρνει πιο κοντά στην τετράδα της κανονικής περιόδου και το πλεονέκτημα έδρας για τον πρώτο γύρο των πλέι-οφ.

Ο Ακίλ Μίτσελ με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, με τους Γιάνκοβιτς, Λεμάρ να είναι καθοριστικοί στο φινάλε. Μπέικον (22π., 9ρ.) και Γκριγκόνις (17π.) ήταν οι καλύτεροι, αλλά και οι... μοιραίοι για το «τριφύλλι».

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 37-34, 60-56, 77-73

Ο Ηλίας Καντζούρης δεν είχε στη διάθεσή του τους τραυματίες Κένι Ουίλιαμς και Μαυροειδή (πέραν του χειρουργημένου Στρέλνιεκς που χάνει όλη τη σεζόν), ενώ από πλευράς «τριφυλλιού», εκτός έμειναν οι Ουόλτερς, Πονίτκα, Αγραβάνης, επέστρεψε όμως ο Μπέικον, ο οποίος ξεπέρασε το διάστρεμμα που τον ταλαιπωρούσε.

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύθηκε τα δύο πολύ γρήγορα φάουλ του Ακίλ Μίτσελ (στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα) και τροφοδότησε αφειδώς τον Παπαγιάννη, ο οποίος πέτυχε τους εννέα από τους πρώτους έντεκα πόντους της ομάδας του.

Ενα τρίποντο του Πάρις Λι διαμόρφωσε το 7-14 στα μέσα της πρώτης περιόδου, όμως ο «Δικέφαλος» βελτίωσε εν συνεχεία την άμυνά του, περιόρισε τα λάθη του με την είσοδο του Ξανθόπουλου και μείωσε σε 17-15, λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.

Με επτά διαδοχικούς πόντους από τη... Λιθουανία (πέντε ο Γκριγκόνις, δύο ο Γκουντάιτις), οι «πράσινοι» ξέφυγαν 24-15 στο 12΄, αλλά η ΑΕΚ «απάντησε» με σερί 10-0 για να προηγηθεί για πρώτη φορά στο ματς, 25-24 στο 14΄.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε πόντο-πόντο, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στο +6 (43-37) στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου, με τρίποντο του Γιάνκοβιτς, αλλά τον Παναθηναϊκό να «απαντά» με επιμέρους σκορ 11-3 και να περνάει ξανά μπροστά 48-46 στο 25΄.

Ακολούθησε όμως ένα αντιαθλητικό φάουλ που χρεώθηκε ο Μπέικον, το οποίο έδωσε την ευκαιρία στην Ενωση να πετύχει πέντε πόντους (2/2 βολές ο Μάιλς και τρίποντο ο Ξανθόπουλος) και να ξαναπάρει το μομέντουμ.

Συνολικά η ΑΕΚ «έτρεξε» ένα επιμέρους σκορ 12-2, σκοράροντας κυρίως από τη γραμμή των βολών, για να προηγηθεί 58-50 στο 29΄, αλλά δύο τρίποντα του Μπέικον με προσωπικές ενέργειες κράτησαν στο παιχνίδι τους «πράσινους» (60-56 στο 30΄).

Ο Παναθηναϊκός «έσφιξε» την άμυνά του στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, χάρη στην πίεση των Μποχωρίδη και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στους αντίπαλους γκαρντ, κράτησε τους γηπεδούχους για 3,5 λεπτά και προσπέρασε 65-60, με τον Μπέικον να συνεχίζει το προσωπικό του ρεσιτάλ.

Η επάνοδος του Γιάνκοβιτς έδωσε πνοή στην ΑΕΚ, που ξαναπήρε «κεφάλι» 69-67 με πέντε σερί πόντους του Λεμάρ, περίπου 4,5 λεπτά πριν τη λήξη. Στην τελική ευθεία, ένα... αυτοκαλάθι του Παπαγιάννη στη διεκδίκηση του αμυντικού ριμπάουντ, έδωσε προβάδισμα 73-71 στον «Δικέφαλο», 1΄12΄΄ πριν τη λήξη, ο Γκριγκόνις ισοφάρισε με βολές στα 53 δευτερόλεπτα, για να «γράψει» το 75-73 ο Φλιώνης στα 28΄΄, με παλικαρίσιο λέι-απ μπροστά από τον Παπαγιάννη.

Ο Γκριγκόνις κέρδισε άλλο ένα φάουλ, αστόχησε και στις δύο βολές, αλλά η διεκδίκηση έφερε τζάμπολ, με το βελάκι να... δείχνει Παναθηναϊκό, που είχε άλλη μία ευκαιρία.

Οι «πράσινοι» έπελεξαν να πάνε σε επίθεση απομόνωσης με τον Μπέικον, ο οποίος σούταρε από τα 9μ., με τη μπάλα να στριφογυρνάει στη στεφάνη και να μην μπαίνει μέσα. Ο Μάιλς πήρε το ριμπάουντ και με δύο βολές διαμόρφωσε το τελικό 77-73, μέσα σε αποθέωση από τους φίλους των «κιτρινόμαυρων».

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Σταματόπουλος, Τηγάνης

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Φλιώνης 2, Γιάνκοβιτς 14 (2), Μάιλς 14 (1τρ., 6ρ.), Παπαδάκης 3 (1), Μίτσελ 17 (1τρ., 6ρ.), Λεμάρ 14 (2), Κόνιαρης, Ξανθόπουλος 7 (1), Οριόλα 2, Γόντικας, Μάντσεν 4

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Λι 8 (2), Παπαγιάννης 11 (1), Ουίλιαμς 4, Μπέικον 22 (6τρ., 9ρ.), Γκριγκόνις 17 (3), Π. Καλαϊτζάκης 3 (1), Μποχωρίδης, Γ. Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας 2, Γκουντάιτις 6

