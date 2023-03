Κόσμος

Τραμπ: Το υπουργείο Αδικίας με ερεύνησε για κάτι που δεν είναι ούτε έγκλημα ούτε πλημμέλημα

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταδικάζει την έρευνα σε βάρος του και δηλώνει την αθωότητά του.

«Ούτε έγκλημα ούτε πλημμέλημα»: Με το ενδεχόμενο να του ασκηθεί δίωξη να παραμένει ανοικτό, ο Ντόναλντ Τραμπ διακήρυξε σήμερα την αθωότητά του κατά την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γουέικο του Τέξας – μια πόλη όπου πριν από 30 χρόνια η αστυνομική επιχείρηση εναντίον θρησκευτικής αίρεσης κατέληξε σε μακελειό με 76 νεκρούς.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε προ ημερών ότι επέκειτο η σύλληψή του για την υπόθεση χρηματισμού της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, με αντάλλαγμα τη σιωπή της, λίγο καιρό πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

«Η εισαγγελία της Νέας Υόρκης υπό την αιγίδα και την καθοδήγηση του υπουργείου Αδικίας (σ.σ. όπως αποκάλεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης) στην Ουάσινγκτον, με ερεύνησε για κάτι που δεν αποτελεί ούτε κακούργημα ούτε πλημμέλημα», είπε ο Τραμπ ενώπιον χιλιάδων υποστηρικτών του στο Τέξας.

Η πόλη Γουέικο, με περίπου 130.000 κατοίκους, παραμένει συνδεδεμένη με την αντικυβερνητική, θρησκευτική αίρεση των Δαβιδιανών.

Την άνοιξη του 1993, επί 51 ημέρες ο κόσμος παρακολουθούσε την πολιορκία από το FBI ενός αγροκτήματος στο οποίο είχαν ταμπουρωθεί ένοπλοι υποστηρικτές του ηγέτη της αίρεσης των Δαβιδιανών, του Ντέιβιντ Κορές. Εβδομήντα έξι μέλη της αίρεσης, ανάμεσά τους 20 παιδιά, σκοτώθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο ράντσο μετά την έφοδο σε αυτό των αμερικανικών δυνάμεων ασφαλείας. Τέσσερις αστυνομικοί έχασαν επίσης τη ζωή τους.

Η τραγωδία αυτή θεωρείται ορόσημο για την ακροδεξιά στις ΗΠΑ.

Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον συμβολισμό της επιλογής του Γουέικο για την προεκλογική συγκέντρωση.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συνηθίζει να παρουσιάζει τον εαυτό του ως θύμα ενός «κυνηγιού μαγισσών». «Διαστρεβλώνονται τα πάντα για να αμαυρώσουν την εικόνα του», υποστήριξε η 49χρονη Κέλι Χιθ. Ένας 79χρονος συνταξιούχος που παρέστη στην εκδήλωση μαζί με τον 16χρονο εγγονό του, ο οποίος λέει ότι είναι «μεγάλος θαυμαστής του Τραμπ» έστω κι αν δεν είναι ακόμη σε ηλικία που μπορεί να τον ψηφίσει, σχολίασε ότι «όλοι οι πρόεδροι είχαν ερωμένες. Γιατί όχι και αυτός;». «Είναι όλα ψέματα! Είναι ο ηγέτης που θα σώσει την Αμερική», δήλωσε μια 55χρονη οπαδός του Τραμπ.

Πλανόδιοι πωλητές είχαν στήσει πάγκους με καπέλα και μπλουζάκια για τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ. Ένα πλακάτ έγραφε ότι «Οι Δημοκρατικοί είναι Κομμουνιστές».

Η προεκλογική συγκέντρωση στο Γουέικο του Τέξας προσέφερε στον μεγιστάνα μια ευκαιρία να δώσει νέα ώθηση στην εκστρατεία του, η οποία δεν έχει ακόμη ιδιαίτερη δυναμική, αν και οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τραμπ θα κερδίσει το χρίσμα του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων στις προσεχείς προεδρικές εκλογές.

Ωστόσο μέρος της δεξιάς, και κυρίως οι πλούσιοι δωρητές, έχουν στραφεί προς έναν άλλο πολιτικό, τον 44χρονο Ρον ΝτεΣάντις. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επισήμως την υποψηφιότητά του, αλλά αναμένεται να είναι ένας από τους βασικούς αντιπάλους του Τραμπ για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων.

