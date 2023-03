Οικονομία

Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα - Η συμβολή της ΕΕ και το ελληνικό σχέδιο για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις

Γεωπολιτικά, οικονομικά και ενεργειακά οφέλη για τη χώρα μας επιφέρει η υλοποίηση των προτάσεων για αναβάθμιση των διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων που κατέθεσε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η ενίσχυση των διασυνδέσεων στον άξονα Βορρά - Νότου προκειμένου να αξιοποιηθεί στο μέγιστο το δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ και συγκεκριμένα το υψηλό αιολικό δυναμικό του Βορρά και αντίστοιχα το πλεονέκτημα του νότου στην ηλιακή ενέργεια.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει πρόταση για απευθείας ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αυστρία και τη Νότια Γερμανία με καλώδιο μέσω Αλβανίας και δυτικών Βαλκανίων. Όπως είχε επισημάνει σχετικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, στη Νότια Γερμανία υπάρχει ανάγκη για πράσινη ενέργεια και η πρόταση προβλέπει αρχική ικανότητα μεταφοράς 3 GW με δυνατότητα αύξησης στα 9 GW στη συνέχεια.

Η Ελλάδα συγκεντρώνει επιπλέον δύο πρόσθετα συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τομέα: όπως επεσήμανε ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας Παναγιώτης Παπασταματίου στο Power & Gas Forum την περασμένη εβδομάδα, η Ελλάδα διαθέτει πιο πλούσιο αιολικό δυναμικό σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες είναι πιο πιθανό να στηρίξουν την ενεργειακή τους μετάβαση περισσότερο στην ενέργεια από τον ήλιο. "Από την άποψη αυτή, η αιολική ενέργεια - η οποία παράγεται όλες τις ώρες του 24ώρου - συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, αφού μπορεί να την καταστήσει εξαγωγό πράσινου ηλεκτρισμού τις μη μεσημεριανές ώρες που η ευρύτερη περιοχή θα ζητά ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της ανάπτυξης και του κατάλληλου μείγματος των Α.Π.Ε. στη χώρα μας, θα πρέπει να εξεταστούν ως μέρος του ευρύτερου περιφερειακού και Ευρωπαϊκού σχεδιασμού", ανέφερε ο κ. Παπασταματίου.

Το δεύτερο πλεονέκτημα της χώρας μας συνδέεται με την προοπτική να αναδειχθεί σε ενεργειακή γέφυρα με τη Β.Αφρική εφόσον προχωρήσουν στο στάδιο της υλοποίησης τα σχέδια για ανάπτυξη ενεργειακών διασυνδέσεων με την Αίγυπτο. Σημαντικός σταθμός στην κατεύθυνση αυτή είναι η νέα επικαιροποιημένη λίστα των έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest, PCI) που αναμένεται να δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον προσεχή Νοέμβριο.

Στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι "Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τους συννομοθέτες να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία επί όλων των σχετικών προτάσεων για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και να συνεχίσουν χωρίς καθυστέρηση τις εργασίες για την προτεινόμενη αναθεώρηση του σχεδιασμού της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, με σκοπό να εγκριθεί έως το τέλος του 2023".

