Κοζάνη: Θρήνος για 6χρονο

Δεν τα κατάφερε το παιδί που νοσηλευόταν στη Θεσσαλονίκη.

Πένθος στη Σιάτιστα Κοζάνης, που θρηνεί για τον 6χρονο Νικόλα, ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Για το παιδί υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση πολιτών που έδωσαν αιμοπετάλια και αίμα.

Η κηδεία έγινε το Σάββατο, στη Σιάτιστα.

