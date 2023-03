Κόσμος

Γερμανία: Θρίλερ με δύο νεκρούς άνδρες στη μέση του δρόμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο άνδρες κείτονταν νεκροί στο πεζοδρόμιο μεταξύ δύο πολυκατοικιών. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή του Αμβούργου, ανέφερε η γερμανική εφημερίδα Bild.

Σύμφωνα με τη Bild, η αστυνομία δέχθηκε κλήση λίγο πριν τα μεσάνυκτα του Σαββάτου προς Κυριακή και στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 28 οχήματα.

Στο πεζοδρόμιο μεταξύ δύο πολυκατοικιών αστυνομικοί εντόπισαν δύο νεκρούς άνδρες. Και οι δύο έφεραν τραύματα από σφαίρες και φαίνεται να πέθαναν ακαριαία. Η αστυνομία βρήκε ένα όπλο δίπλα στον έναν από τους δύο και εικάζει ότι αυτός σκότωσε τον δεύτερο άνδρα και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώνεται στο Αμβούργο τον Μάρτιο.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Ανεμοστρόβιλοι: Μετεωρολόγος “λυγίζει” βλέποντας την πρόβλεψη (βίντεο)

Νάγκετς - Μπακς: Οι “Σβόλοι” σταμάτησαν τα “Ελάφια”

Ηγουμενίτσα: Δάσκαλος δημοτικού συνελήφθη με ναρκωτικά