Αθλητισμός: Οι 50 αθλητές με τα μεγαλύτερα έσοδα στην ιστορία

Τα έσοδα περιλαμβάνουν μισθούς, μπόνους, χρηματικά έπαθλα, δικαιώματα, αναμνηστικά, μετοχικά μερίδια σε εταιρείες χορηγών.

Τον περασμένο μήνα, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών του ΝΒΑ. Ακόμη ένα βήμα επιβεβαίωσης κυριαρχίας.

Και αν η συζήτηση σχετικά με τον G.O.A.T. βρίσκει συχνά στο τραπέζι και άλλους πέραν του Μάικλ Τζόρνταν, η θέση του «Air» στον οικονομικό πίνακα αποτελεσμάτων είναι αδιαμφισβήτητη.

Ο 60χρονος -πλέον- Αμερικανός, γεννημένος στο Μπρούκλιν, εξακολουθεί να είναι ο ξεκάθαρος πρωταθλητής, με το χάσμα να αυξάνεται.

Από τότε που επελέγη στο ντραφτ το 1984 και ακολούθησε επαγγελματική καριέρα, ο Τζόρνταν έχει κερδίσει περίπου 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια (προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό), περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο αθλητή στην ιστορία του αθλητισμού, ένας απολογισμός που φτάνει στα 2,37 δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς προσαρμογή.

Στην κατάταξη που παρουσίασε η εξειδικευμένη ιστοσελίδα Sportico, βασιζόμενη σε εμπειρογνώμονες του κλάδου, έρευνα και εκτιμήσεις των Forbes και Sports Illustrated, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κατατάσσεται στην έκτη θέση συνολικά με 1,53 δισεκατομμύρια δολάρια (προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό) και στα 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς προσαρμογή.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο για το 2022, με 127 εκατομμύρια δολάρια, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι 12ος με 71,9 εκατομμύρια δολάρια.

Η κυριαρχία του Τζόρνταν οφείλεται κυρίως στη συνεργασία του με τη Nike, η οποία ξεκίνησε το 1984, βοηθώντας τη να μετατραπεί από μια μόλις κερδοφόρα επιχείρηση αθλητικών ειδών με έσοδα 920 εκατομμυρίων δολαρίων, σε έναν κολοσσό 49 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αξία αγοράς 187 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τζόρνταν έχει εισπράξει περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Nike, χωρίς να συνυπολογίζει τον πληθωρισμό, από το πρώτο συμβόλαιο που διαπραγματεύτηκε ο Ντέιβιντ Φαλκ για 500.000 δολάρια το χρόνο συν τα δικαιώματα. Αντιπροσωπεύει το 75% των κερδών της καριέρας του Μάικλ Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν έχει επίσης διατηρήσει σχέσεις με Gatorade, Hanes, Upper Deck και 2K Sports.

Το ενδιαφέρον για την ιστορία προέλευσης της σχέσης Nike-Τζόρνταν είναι τέτοιο που, τέσσερις δεκαετίες αργότερα και 20 χρόνια αφότου ο "MJ" αποσύρθηκε, μεταφέρθηκε σε μια μεγάλου μήκους ταινία με τίτλο "Air" που θα φτάσει στους κινηματογράφους τον Απρίλιο.

Το "Jordan Brand" είναι ξεχωριστό τμήμα της Nike και απέφερε έσοδα 5,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάιο του 2022. Μία αύξηση 7% σε σύγκριση με το 2021, έναντι αύξησης 1% για την εταιρεία συνολικά.

Ο Τζόρνταν είναι ο μόνος παλαίμαχος παίκτης που έγινε ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης ενός συλλόγου του ΝΒΑ, μια διαδρομή που ο Λεμπρόν Τζέιμς και ο Κέβιν Ντουράντ δήλωσαν ότι θέλουν να ακολουθήσουν. Εκτός από τους Σάρλοτ Χόρνετς, ο Τζόρνταν έχει δημιουργήσει επίσης στο χαρτοφυλάκιο μετοχών του μερίδια και σε άλλες ομάδες. Η καθαρή περιουσία του Τζόρνταν είναι 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Τζόρνταν και ο Τζέιμς ηγούνται μιας ομάδας 13 παικτών του ΝΒΑ στους 50 κορυφαίους αθλητές με τα περισσότερα έσοδα όλων των εποχών, τους περισσότερους από οποιοδήποτε άθλημα. Οκτώ παίκτες του γκολφ βρίσκονται στους 50 κορυφαίους, συμπεριλαμβανομένων των τριών αθλητών που κατατάχθηκαν ακριβώς πίσω από τον Τζόρνταν: Τάιγκερ Γουντς, Άρνολντ Πάλμερ και Τζακ Νίκλαους (1,63 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η πυγμαχία συγκέντρωσε επτά συμμετοχές. Ο Φλόιντ Μέιγουέδερ (1,41 δισεκατομμύρια δολάρια) έχει την πρώτη θέση μεταξύ των εκπροσώπων του αθλήματος.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός —συμπεριλαμβανομένων των F1, NASCAR και MotoGP— έφερε στον πίνακα έξι αθλητές, με επικεφαλής τον Μίκαελ Σουμάχερ στο Νο 11 με 1,31 δισεκατομμύρια δολάρια.

Συνολικά, το Top 50 έχει κερδίσει συνολικά 45,9 δισεκατομμύρια δολάρια με προσαρμογή στον πληθωρισμό και 33,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ονομαστική βάση.

Εκπροσωπούνται εννέα διαφορετικά αθλήματα και 17 χώρες, ενώ οι Αμερικανοί αποτελούν το 62% της λίστας.

Η Σερένα Ουίλιαμς είναι η μόνη γυναίκα που βρίσκεται στο Top 50 και συγκεκριμένα στο Νο 38 με 600 εκατομμύρια δολάρια. Η κάτοχος 23 τίτλων Grand Slam στο μονό είναι η ηγέτιδα όλων των εποχών με χρηματικά έπαθλα 95 εκατομμυρίων δολαρίων στην WTA, αλλά έχει κερδίσει το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός της εκτός κορτ μέσω δεκάδων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τις Nike, AT&T, Beats, Ford Motor, Gatorade και Subway. Η Ουίλιαμς κατέλαβε πέρυσι τη δεύτερη θέση μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητριών στον κόσμο με 35 εκατομμύρια δολάρια, πίσω από τη Ναόμι Οσάκα (53 εκατομμύρια δολάρια).

Η έρευνα της Sportico συμπεριέλαβε τα κέρδη κατά τη διάρκεια της καριέρας μέχρι το 2022 και τα προσάρμοσε με τον πληθωρισμό. Τα κέρδη υπολογίζονται μέχρι τη στιγμή του θανάτου για τους Άρνολντ Πάλμερ και Κόμπι Μπράιαντ. Όλα τα κέρδη είναι προ φόρων και πριν από τυχόν αμοιβές για μάνατζερ και δικηγόρους.

Μάικλ Τζόρνταν 3,3 δισ. δολ. 2,37 δισ. δολ. μπάσκετ 1984 2003 Τάιγκερ Γουντς 2,5 1,77 γκολφ 1996 - Άρνολντ Πάλμερ 1,7 885 εκατ. γκολφ 1954 2006 Τζακ Νικλάους 1,63 870 εκατ. γκολφ 1961 2005 Κριστιάνο Ρονάλντο 1,58 1,29 δισ. ποδόσφαιρο 2002 - ΛεΜπρόν Τζέιμς 1,53 1,23 μπάσκετ 2003 - Λιονέλ Μέσι 1,48 1,22 ποδόσφαιρο 2004 - Φλόιντ Μεϊγουέδερ 1,41 1,11 πυγμαχία 1996 2017 Ρότζερ Φέντερερ 1,38 1,1 τένις 1998 2022 Φιλ Μίκελσον 1,36 1,03 γκολφ 1992 - Μίκαελ Σουμάχερ 1,31 810 εκατ. αυτοκίνητο 1991 2012 Ντέιβιντ Μπέκαμ 1,28 965 ποδόσφαιρο 1992 2013 Κόμπι Μπράιαντ 1,05 755 μπάσκετ 1996 2016 Σακίλ Ο'Νιλ 1,05 700 μπάσκετ 1992 2011 Γκρεγκ Νόρμαν 1 635 γκολφ 1976 2012 Μάικ Τάισον 875 εκατ. 455 πυγμαχία 1985 2005 Νεϊμάρ 855 735 ποδόσφαιρο 2009 - Κέβιν Ντουράντ 850 710 μπάσκετ 2007 - Λιούις Χάμιλτον 790 640 αυτοκίνητο 2007 - Άλεξ Ροντρίγκεζ 745 525 μπέιζμπολ 1993 2016 Μάνι Πακιάο 725 560 πυγμαχία 1995 2021 Τομ Μπρέιντι 690 550 NFL 2000 2023 Τζεφ Γκόρντον 685 459,7 αυτοκίνητο 1990 2015 Τζορτζ Φόρμαν 680 355 πυγμαχία 1969 1997 Βαλεντίνο Ρόσι 675 485 μοτοσικλέτα 1996 2021 Πέιτον Μάνινγκ 675 490 NFL 1998 2016 Όσκαρ Ντε Λα Χόγια 665 410,3 πυγμαχία 1992 2009 Ραφαέλ Ναδάλ 660 525 τένις 2001 - Στεφ Κάρι 655 565 μπάσκετ 2009 - Ντέρεκ Τζέτερ 645 450 μπέιζμπολ 1992 2014 Έρνι Ελς 625 425 γκολφ 1989 - Ντέιλ Έρνχαρντ 620 450 αυτοκίνητο 1996 2017 Κόνορ ΜακΓκρέγκορ 615 530 UFC 2008 - «Μάτζικ» Τζόνσον 615 405 μπάσκετ 1979 1996 Κέβιν Γκαρνέτ 610 415 μπάσκετ 1995 2016 Φερνάντο Αλόνσο 610 470 αυτοκίνητο 1999 - Γκάρι Πλέιερ 610 355 γκολφ 1953 2009 Εβάντερ Χόλιφιλντ 600 310,2 πυγμαχία 1984 2014 Σερένα Ουίλιαμς 600 459,7 τένις 1995 2022 Αντρέ Αγκάσι 590 350,1 τένις 1986 2006 Νόβακ Τζόκοβιτς 575 470 τένις 2003 - Ράσελ Ουέστμπρουκ 550 465 μπάσκετ 2008 - Κίμι Ραϊκόνεν 545 400 αυτοκίνητο 2001 2021 Ρόρι ΜακΙλρόι 545 450 γκολφ 2007 - Ντουέιν Γουέιντ 540 410 μπάσκετ 2003 2019 Ντρου Μπρις 535 425 NFL 2001 2021 Καρμέλο Άντονι 530 410 μπάσκετ 2003 - Κανέλο Άλβαρες 525 460 πυγμαχία 2005 - Κρις Πολ 520 425 μπάσκετ 2005 - Τζέιμς Χάρντεν 510 435 μπάσκετ 2009 -

* NFL: Αμερικάνικο ποδόσφαιρο

**UFC: Μικτές πολεμικές τέχνες

