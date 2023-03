Κοινωνία

Αλεξανδρούπολη: Μετέφερε μετανάστες με αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα (εικόνες)

Χωρίς πινακίδες, άδεια και δίπλωμα οδηγούσε το αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρίσκονταν οι μετανάστες ο διακινητής τους.

Συνελήφθη χθες Σάββατο, στην Εθνική Οδό Ορεστιάδας-Αλεξανδρούπολης, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών, ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Επιπλέον όπως προέκυψε το όχημα έφερε άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας άλλου οχήματος.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα, ένα ζεύγος πινακίδων κυκλοφορίας, μία άδεια κυκλοφορίας οχήματος και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.

