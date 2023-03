Κόσμος

Γαλλία: Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και οικολόγων διαδηλωτών

Ορισμένοι εκ των τραυματιών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά τα επεισόδια σε συγκέντρωση η οποία είχε απαγορευτεί.

Βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και διαδηλωτές, που είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς τόσο από τη μία όσο και από την άλλη πλευρά, ξέσπασαν χθες στην περιοχή Σεν Σολίν της Γαλλίας.

Οι συγκρούσεις έγιναν σε αγροτική περιοχή όπου κατασκευάζονται δεξαμενές συλλογής νερού για την άρδευση καλλιεργειών. Την αντίθεσή τους σε αυτές τις κατασκευές έχουν εκφράσει οικολογικές και αριστερές οργανώσεις οι οποίες πραγματοποίησαν χθες συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην οποία έλαβαν μέρος περίπου 30.000 άτομα, σύμφωνα με τους διοργανωτές και 6000 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η συγκέντρωση είχε απαγορευτεί και περίπου 3000 αστυνομικοί επενέβησαν για να την διαλύσουν. Το αποτέλεσμα ήταν να σημειωθούν συγκρούσεις σώμα με σώμα οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό εκατοντάδων ατόμων τόσο από την πλευρά των διαδηλωτών όσο και των αστυνομικών.

Ορισμένοι εκ των τραυματιών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύονται, ενώ πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ζωή ενός τουλάχιστον διαδηλωτή βρίσκεται σε κίνδυνο.

Τα σοβαρά αυτά επεισόδια κατέκριναν τα κόμματα της αριστεράς καταγγέλλοντας την άσκηση βίας από την πλευρά των αστυνομικών αρχών, ενώ η γαλλική κυβέρνηση τα αποδίδει σε πράξεις βίας περίπου 1000 διαδηλωτών.

