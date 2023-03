Κοινωνία

Ίλιον: ανήλικη κατήγγειλε 19χρονο για βιασμό

Ένα νέο περιστατικό βιασμού ανήλικης, βλέπει το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε μια 15χρονη στο Ίλιον.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας 19χρονος κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης κοπέλας και σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Αστυνομία.

Η καταγγελία έγινε χθες το βράδυ, όταν μία 15χρονη εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα μαζί με τον πατέρα της και κατήγγειλε ότι τον Ιούλιο του 2022 (και ενώ ο 19χρονος ήταν ακόμα ανήλικος και διατηρούσε σχέση μαζί του), εκμεταλλευόμενος την απουσία των γονιών του, κάλεσε την ανήλικη σπίτι του στην Ελευσίνα, όπου αφού την πίεσε λεκτικά, ήρθαν σε σεξουαλική επαφή.

Αφορμή για την καταγγελία ήταν οι συνεχιζόμενες οχλήσεις του 19χρονου προς εκείνη. Πιο συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα την προσέγγισε ενώ βρισκόταν με 14χρονο φίλο της και άρχισε να τους βρίζει με χυδαίες εκφράσεις.

Η 15χρονη ζήτησε την ποινική δίωξη του 19χρονου μόνο για το αδίκημα του βιασμού. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας σχημάτισαν δικογραφία, την οποία διαβίβασαν στον Εισαγγελέα.

