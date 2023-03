Κοινωνία

Προεδρική φρουρά: Εύζωνας λιποθύμησε στην σκοπιά (εικόνες)

Πρόλαβε να ειδοποιήσει τον αξιωματικό υπηρεσίας, χτυπώντας το όπλο του, πριν καταρρεύσει.

Προσωρινή αναστάτωση επικράτησε με Εύζωνα της Προεδρικής Φρουράς, ο οποίος λιποθύμησε εν ώρα υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο Εύζωνας αισθάνθηκε αδιαθεσία και χτύπησε το όπλο του, σε ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά.

Άμεσα ο αξιωματικός υπηρεσίας έσπευσε κοντά του και πριν συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει, ο Εύζωνας λιποθύμησε σχεδόν στην αγκαλιά του.

Στο σημείο μετέβη ένας στρατιωτικός γιατρός της Προεδρικής Φρουράς, ο οποίος προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον Εύζωνα.

