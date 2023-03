Πολιτική

Παπαθανάσης: μήνυση για τη “συνεχιζόμενη δεινή συκοφαντική εκστρατεία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανάφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ,

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο Νίκος Παπαθανάσης μετά τα τελευταία δημοσιεύματα και τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας «βαρύτατη προσβολή της προσωπικότητάς του».

Με ανάρτησή του στο Twitter ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης γνωστοποίησε την απόφασή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη.

Η ανάρτηση Παπαθανάση: «Για την συνεχιζόμενη δεινή συκοφαντική εκστρατεία σε βάρος μου και την βαρύτατη προσβολή της προσωπικότητάς μου από τον κ. Βαξεβάνη δηλώνω ότι τον λόγο πλέον θα τον έχει η Ελληνική Δικαιοσύνη».

Για την συνεχιζόμενη δεινή συκοφαντική εκστρατεία σε βάρος μου και την βαρύτατη προσβολή της προσωπικότητάς μου απο τον κ. @KostasVaxevanis δηλώνω ότι τον λόγο πλέον θα τον έχει η Ελληνική Δικαιοσύνη. — Νίκος Παπαθανάσης (@npapathanasis) March 26, 2023

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Παπαθανάσης θυμάται πως με 50.000 “έσβησε” χρέη 2 εκατ;

Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει μια ανακοίνωση στην οποία μιλά με σκληρή γλώσσα για τα δάνεια που φέρεται να έλαβε ο Νίκος Παπαθανάσηςς, αλ΄λα και για την αντιμετώπισή του από τη Νέα Δημοκρατία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία:

"Ο κ. Παπαθανάσης εκτός από δόλιος κακοπληρωτής είναι και «ξεχασιάρης».

Αφού χρωστούσε 1,8 εκ. ευρώ, έκρυψε την περιουσία του για να μην πληρώσει και έχασε το δικαστήριο για καταδολίευση δανειστών, χθες είπε ότι τάχα δεν θυμάται σε τι συμβιβασμό ήρθε με την τράπεζα.

Μήπως σήμερα θυμάται να μας ενημερώσει εάν ισχύει το σημερινό ρεπορτάζ του Documento, σύμφωνα με το οποίο πέτυχε κούρεμα 96% για χρέη 2 εκατ και πλήρωσε μόλις 50.000 ευρώ; Θα δώσει το διακανονισμό του στη δημοσιότητα;

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κουρεύει τα χρέη των βουλευτών της και επιτρέπει να βγαίνουν στο σφυρί πρώτες κατοικίες αδύναμων δανειοληπτών ακόμη και μέσω άλλων βουλευτών της όπως ο κ. Καππάτος, που εκπροσωπούν τράπεζες και funds.

Η Ν.Δ και ο κ. Μητσοτάκης, οφείλουν απαντήσεις στους πολίτες.

- Θα συνεχίσουν να βάζουν σε επίπονες περιπέτειες και να κρατούν σε αγωνία τα ευάλωτα νοικοκυριά;

- Θα κρατήσουν στα γαλάζια ψηφοδέλτια τον υπουργό κ. Παπαθανάση που φαίνεται πως πλήρωσε μόνο 50.000 για να κουρέψει οφειλή ύψους σχεδόν 2 εκ. ευρώ;"

Ειδήσεις σήμερα:

“Μοίραζαν” πλαστά έγγραφα στην πλατεία Βικτωρίας

Διάρρηξη σε φούρνο με... λεία 7,5 ευρώ!

Οπαδική βία: Μαχαίρωσαν 17χρονο στην Ομόνοια