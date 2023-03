Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: αποχώρησαν Ιωαννίδης και Κουλιεράκης

Οι δύο διαθνείς, δεν κατάφεραν να προπονηθούν και θα μείνουν εκτός αποστολής.

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για το φιλικό παιχνίδι με τη Λιθουανία, αύριο Δευτέρα (27/3, 19:00) στην OPAP Arena, χωρίς τους Φώτη Ιωαννίδη και Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.

Ο Ιωαννίδης του Παναθηναϊκού και ο Κουλιεράκης του ΠΑΟΚ δεν κατάφεραν να προπονηθούν με την ομάδα, εξαιτίας μικροενοχλήσεων και ο Πογέτ αποφάσισε να τους “κόψει” από την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τον αγώνα με τη Λιθουανία.

Οι δύο ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν έτσι άμεσα στις ομάδες τους, για να προσπαθήσουν να επανέλθουν στο 100% και να τεθούν στη διάθεση των προπονητών τους, για τη συνέχεια των πλέι οφ της Super League 1.

