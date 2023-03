Παράξενα

“Λιονέλ Μεσσίας”: Παπάς κάνει... “παπάδες” στο ποδόσφαιρο (βίντεο)

Ο ιερέας, έχει εντυπωσιάσει το διαδίκτυο με τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες.

Ένας ιερέας, έγινε viral σε όλο τον κόσμο μέσα σε λίγες ώρες, παίζοντας ποδόσφαιρο στην αυλή ενός σχολείου στο εξωτερικό.

Μπορεί να φορούσε ράσα κάτι που θεωρητικά θα δυσκόλευε την κίνησή του στο γήπεδο, όμως ο ιερέας ήταν... εντυπωσιακός και γνώρισε την αποθέωση από τα παιδιά που πανηγύρισαν τη φοβερή του ενέργεια που κατέληξε σε ένα θεαματικό γκολ.

Το βίντεο που δείχνει τον ιερέα να παίζει με τα παιδιά, ανέβηκε στα social media και έγινε αμέσως viral με τον ίδιο να κερδίζει το παρατσούκλι αλλά και το hashtag, "Λιονέλ Μεσσίας".

