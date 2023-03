Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αττική

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή την νύχτα, σε πολλές περιοχές. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμός 2,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:45 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αττική.

Αρχικά το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά του Αγίου Στεφάνου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Με την αναθεωρημένη λύση το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έδωσε τη δόνηση στα 2,7 Ρίχτερ με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Μαραθώνα και με εστιακό βάθος στα 12,1 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός αν και ασθενής έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής.

