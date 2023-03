Κοινωνία

Άγιος Στέφανος: Χτύπησαν 17χρονο και του έκλεψαν το πορτοφόλι

Επίθεση με σκοπό τη ληστεία δέχθηκε 17χρονος. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πολύ ανησυχητικές διαστάσεις έχουν πάρει οι επιθέσεις σε ανήλικους οι οποίες, μάλιστα, πραγματοποιούνται σε γεμάτα κόσμο σημεία της πόλης.

Τελευταίο περιστατικό είναι η επίθεση που δέχθηκε ένας 17χρονοςτο βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Στέφανο , όταν δύο άτομα τον πλησίασαν και με την χρήση σωματικής βίας του έκλεψαν το πορτοφόλι.

Στην συνέχεια οι δράστες απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί στην συνέχεια μεταφέρθηκε από τον πατέρα του σε εφημερεύον νοσοκομείο, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

