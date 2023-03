Κοινωνία

Πυροβολισμός στο Λαγονήσι - Μητέρα 16χρονου: Τα παιδιά εκλιπαρούσαν μην τα σκοτώσουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μητέρα του 16χρονου μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" και περιέγραψε το χρονικό του συμβάντος αλλά και την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Σοκ και προβλημαμτισμό έχει προκαλέσει η επίθεση εναντίον μαθητών στο Λαγονήσι το βράδυ της Παρασκευής από άγνωστους που πυροβόλησαν τον έναν εξ αυτών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κολοκοτρώνη με τον 16χρονο τραυματία να νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν ασαφή, με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ να εξετάζουν διάφορα σενάρια.

Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας των σπιτιών της περιοχής οι οποίες έχουν καταγράψει το μαύρο τζιπ δευτερόλεπτα μετά την επίθεση να αναπτύσσει ταχύτητα και να χάνεται από την περιοχή

Η μητέρα του 16χρονου μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" και περιέγραψε το χρονικό του συμβάντος αλλά και την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

“Γύριζαν από βόλτα. Προσπερνάνε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, ακούν να ανοίγει η πόρτα και αμέσως μετά ο γιος μου νιώθει ένα τσούξιμο στο πόδι.

Τους πυροβόλησε πισώπλατα. Μετά από λίγο πέσανε στα γόνατα και τον παρακαλούσαν «Μην μας σκοτώσετε…» Πέταξαν τα τσαντάκια τους γιατί υπέθεσαν ότι πρόκειται για ληστεία. Αυτός μιλούσε σε μια γλώσσα, δεν ήταν αγγλικά. Τα παιδιά ήταν σε σοκ!

Τράβηξε τον γιο μου από τον ώμο και τον πήγαινε προς το αυτοκίνητο, ο γιος μου απώθησε το χέρι του και έτσι κατάφεραν και του διέφυγαν. Κρύφτηκαν σε ένα οικόπεδο, πισω από έναν θάμνο. Ο ένας πήρε την αστυνομία και ο γιος μου πήρε εμάς και πήγαμε και τον πήραμε.

Το παιδί μου είδε έναν, δεν είδε δεύτερο. Εκτός αν υπήρχε και δεν τους είδε. Δεν θυμάται όμως τι φόραγε, αν είχαν καλυμμένο το πρόσωπο τους. Είναι μικρά παιδιά, μέχρι να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί όλα αυτά, όχι δεν έχουν πει τέτοιες λεπτομέρειες. Είναι σε σοκ!

Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε για ποιον λόγο έγινε αυτή η επίθεση. Ούτε τους είπε κάτι, ούτε τίποτα. Τον προσπεράσανε και μετά πυροβόλησε“ είπε αρχικά.

Στη συνέχεια στην ερώτηση με τον αν υποψιάζεται ποιοι μπορεί να είναι τόνισε:

“Όχι, Όχι. Είναι και δυο άριστοι μαθητές, δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ προβλήματα. Ποτέ δεν έχουν τσακωθεί για να πούμε μήπως έγινε για αυτό η για αυτό; Δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε.

Εννοείται ότι θέλουμε να βρεθεί ο δράστης για να δούμε και ποια ήταν τα κίνητρα του. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο. Εννοείται να υπάρχει περισσότερη αστυνόμευση. Είμαστε μια κλειστή κοινωνία, υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι που κάθονται τα παιδιά. Δεν μπορούμε τώρα να σκεφτόμαστε να τα αφήσουμε να πάνε μία βόλτα. Στο Λαγονήσι έγινε, ούτε στο κέντρο, ούτε σε κάποια κακόφημη περιοχή”.

Τέλος, η μητέρα του θύματος ανέφερε: “Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, δεν ακούμπησε το κόκαλο η την κεντρική αρτηρία για να έχουμε τα χειρότερα. Μένουμε στο Λαγονησι και ο μικρός δεν θέλει να ξανά γυρίσει πίσω…”.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Αττική

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια τη Δευτέρα

Πέθανε η Μαρία Κοδάμα