Τραγωδία στα Τέμπη: στον ανακριτή σήμερα ο συμβασιούχος σταθμάρχης

Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του ο σταθμάρχης της απογευματινής βάρδιας στο Σταθμο της Λάρισας τη μοιραία ημέρα.

Απολογείται σήμερα στον Ειδικό Εφέτη Ανακριτή ο συμβασιούχος σταθμάρχης που είχε την απογευματινή βάρδια στο σταθμό της Λάρισας, τη μέρα που συνέβη η σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών που άφησε πίσω της 57 νεκρούς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο συμβασιούχος σταθμάρχης, αναμένεται να υποστηρίξει ότι η βάρδια του έληγε στις 10 το βράδυ και ότι ο ίδιος έφυγε στις 10:15, καθώς δεν δικαιούται υπερωρίες.

Παράλληλα, θα πει πως δεν άγγιξε ποτέ τον πίνακα ελέγχου στον σταθμό της Λάρισας και θα υποστηρίξει πως η μόνη φορά που ήταν μόνος του ο σταθμάρχης ήταν στον σταθμό του Βόλου και όχι στην Λάρισα.

Ακόμη, αύριο Τρίτη, αναμένεται να απολογηθεί ο έτερος σταθμάρχης, ο οποίος είναι και μόνιμος υπάλληλος του ΟΣΕ και την επόμενη εβδομάδα ο επιθεωρητής Κυκλοφορίας.

Την Τρίτη 28 Μαρτίου, την πόρτα το ειδικού εφέτη-ανακριτή θα περάσει ο παλαιότερος σταθμάρχης εκείνος του οποίου η βάρδια έληγε στις 11 το βράδυ αλλά φέρεται να αποχώρησε νωρίτερα.

Ο ίδιος φαίνεται πως θα ισχυριστεί ότι η βάρδια του έληγε μεν στις 11 το βράδυ αλλά και ακόμη κι αν βρισκόταν εκεί μέχρι και τις 11, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι για να αποφευχθεί η τραγωδία καθώς η αμαξοστοιχία 62 έφτασε στο σταθμό της Λάρισας στις 11.02 το βράδυ.

Ακολουθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 30 Μαρτίου η απολογία του επιθεωρητή, ο οποίος αναμένεται να ισχυριστεί ότι είχε ζητήσει στη βάρδια, και μέχρι και τις 11 το βράδυ, να υπάρχουν δύο άτομα. Η απολογία του επιθεωρητή θα γίνει με υπόμνημα 80 σελίδων.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για διατάραξη των συγκοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος, για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέλεια κατά συρροή.

Στην ογκώδη δικογραφία, 185 σελίδων, έχει προστεθεί και το πολυσέλιδο πόρισμα των επιθεωρητών της αρχής Διαφάνειας για τις ελλείψεις και τα προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και την πορεία της επίμαχης σύμβασης 717.

